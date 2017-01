UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、底堅い3年債入札で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*17.50=3.5405% 前営業日終盤 101*07.50=3.5574% 10年債 米東部時間16時54分 100*18.50=2.6826% 前営業日終盤 100*13.50=2.7007% 5年債 米東部時間17時00分 99*25.50=1.6677% 前営業日終盤 99*23.75=1.6792% 2年債 米東部時間16時06分 99*30.50=0.3989% 前営業日終盤 99*30.50=0.3988% 8日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。翌9日に公表される連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨に注目が集まるなか、午後に行われた3年債入札の底堅い結果 が相場の下支えとなった。 3年債入札は、最高落札利回りが0.90%とWI(発行前)取引水準に基づく予想 と同等だったほか、一部中銀などを含む直接入札者の落札比率が24%と、2013年2 月以来の高水準となった。 翌9日には210億ドルの10年債入札が行われるが、市場では同様に底堅い引き合 いがあるのではないかとみられている。10日には130億ドルの30年債入札が実施さ れる。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「今後もイールドカーブはフラット化すると予想され、10年債など の銘柄に投資妙味があると考える」と述べた。 5年債と30年債の利回り格差 は、前週末時点で177ベーシスポイ ント(bp)と5年来の水準に縮小。その後、雇用統計の結果を受け、FRBの利上げ開 始時期を見直す動きが広がり、同利回り格差は187bpに拡大した。 翌日のFOMC議事要旨は、利上げについて議論されたかが注目されるという。 指標10年債は は5/32高。利回りは2.68%と前日の2.70% から低下した。 30年債 は12/32高。利回りは3.54%で前日の3.56%から 低下した。 FRBはこの日、2018─2044年に償還を迎えるインフレ指数連動債(TIP S)8億2400万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は7/32高の133─21/32。 Tノート先物6月限 は6/32高の124─01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (unch)