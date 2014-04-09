ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 10 April, 2014 Time Unknown 中国：3月貿易統計 Time Unknown 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown 中国：3月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - 10日から15日の間に発表予定 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） - １１日まで All Day Levy Institute of Bard College の会合 - （最終日 スピーカー、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0430 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 0800 米：タルーロ・ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） 0850 日本：２月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比-3.0％） 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本 宮尾日銀委員 講演 1030 豪：3月雇用統計（連邦統計局） 1030 日本：２０年利付国債（４月債)の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本 宮尾日銀委員会見 1545 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1545 仏：2月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：3月輸出入物価（労働省） 2130 米：ルー財務長官が会合に出席（ワシントン） - Bertelsmann Foundation conference "A World Out of Balance: A Surplus of Politics, A Deficit of Ideas" Friday, 11 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） - １３日まで All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） - 最終日 All Day 独：産業見本市「ハノーバー・メッセ」 - （最終日） All Day 中国：ボアオ・アジアフォーラム - 最終日 中国人民銀行総裁が講演 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 0030 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加（ワシントン） - "Global Monetary Policy: A View from Emerging Markets" 0200 米：財務省30年債入札 0300 米：3月財政収支（財務省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１０、１１日分） 0850 日本：３月マネーストック（日銀） 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：3月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1500 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1500 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札 2130 米：3月卸売物価指数（労働省） 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Saturday, 12 April, 2014 All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） Sunday, 13 April, 2014 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） - 最終日 Monday, 14 April, 2014 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 All Day インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 - 休場 0230 米：スタインＦＲＢ理事がIＩＭＦ総会で講演（ワシントン） - "Incorporating Financial-Stability Considerations into a Monetary-Policy Framework" 0900 シンガポール：金融政策スタンス・第１・四半期ＧＤＰ 発表 1100 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 1800 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） 2130 米：3月小売売上高（商務省） 2300 米：2月企業在庫（商務省） Tuesday, 15 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 英：3月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 1800 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） 1800 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：3月消費者物価指数（労働省） 2130 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2145 米：イエレンＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ（ワシントン） - （ビデオカンファレンス） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：2月対米証券投資（財務省） 2300 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Wednesday, 16 April, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0500 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（メーン州バンガー） 0900 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ（ノースダコタ州ファーゴ） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の入札結果 1100 中国：第1・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） - 3月鉱工業生産 、小売売上高 、1─3月固定資産投資（国家統計局） も発表 1330 日本：２月鉱工業生産確報（経産省） 1515 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会） 1730 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2120 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2130 米：3月住宅着工件数（商務省） 2130 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2215 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：3月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Thursday, 17 April, 2014 Time Unknown 日本：日銀支店長会議 All Day フィリピン：聖木曜日 - 休場 0300 米：地区連銀経済報告 0830 日本：４月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：２年利付国債（５月債)の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 日本：３月消費動向調査（内閣府） 1500 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：グッドフライデー - 休場 All Day 英：グッドフライデー - 休場 All Day 独仏：グッドフライデー - 休場 All Day 香港：グッドフライデー - 休場 All Day 豪：グッドフライデー - 休場 All Day インドネシア：グッドフライデー - 休場 All Day シンガポール：グッドフライデー - 休場 All Day インド：グッドフライデー - 休場 All Day フィリピン：グッドフライデー - 休場 All Day ブラジル：グッドフライデー - 休場 All Day ＮＺ：グッドフライデー - 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 0700 日本：４月ロイター企業調査 0850 日本：2月第３次産業活動指数（経済産業省） 1030 中国：3月新築住宅価格 Monday, 21 April, 2014 All Day 英：イースターマンデー - 休場 All Day 独仏：イースターマンデー - 休場 All Day 香港：イースターマンデー - 休場 All Day 豪：イースターマンデー - 休場 All Day ブラジル：チラデンテス記念日 - 休場 All Day ＮＺ：イースターマンデー - 休場 0850 日本：３月・２０１３年度貿易統計（財務省） 2300 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 22 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1400 日本：2月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 23 April, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：4月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2245 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 24 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２５日まで） 0200 米：財務省5年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では４月２４日 1500 独：3月輸入物価（連邦統計庁） - ２４━２９日の間に発表 1700 独：4月ＩＦＯ業況指数 1730 英：3月小売売上高（国立統計局） 2100 トルコ：政策金利発表 2130 米：3月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省）