アジア通貨動向（9日）＝堅調、ウォンは約6年ぶり高水準

[シンガポール 9日 ロイター] - アジア新興国通貨は堅調。資本流入に支援さ れ韓国ウォンがほぼ6年ぶり高値を付けたほか、議会選挙が実施されたインドネシアルピ アも、政権交代観測を背景にオフショア市場で上昇している。 韓国ウォン は対ドルで一時1.2%上昇し、2008年8月以来の高水準 となる1040.1ウォンを付けた。外国人投資家が韓国株を11営業日連続で買い越し ていることが背景。 当局がウォンが1050ウォンよりウォン高を阻止するとの見方から、投資家はショ ートポジションをたてていたが、これまでのところ介入の兆候はみられないという。 インドネシア市場は、議会選挙のため休場。ノンデリバラバブルフォワード(NDF )市場でルピアが上昇している。 議会選挙は、各種世論調査によると野党・闘争民主党が優勢。7月の大統領選挙も、 同党が擁立したジョコ・ウィドド氏が勝利すると予想されている。アナリストは、政権が 交代すれば海外からの投資資金流入が加速するとみている。 台湾ドル も対米ドルで上昇し、1月14日以来の高水準を付けた。台湾中銀 が押し下げ介入に入ったもようだが、規模は限定的という。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.96 101.80 -0.16 Sing dlr 1.2500 1.2513 +0.10 Taiwan dlr 30.080 30.270 +0.63 Korean won 1042.10 1052.20 +0.97 Baht 32.22 32.33 +0.34 *Peso 44.74 44.74 +0.00 *Rupiah 11286.00 11286.00 +0.00 Rupee 59.99 60.11 +0.20 Ringgit 3.2290 3.2410 +0.37 Yuan 6.1944 6.1968 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.96 105.28 +3.25 Sing dlr 1.2500 1.2632 +1.06 Taiwan dlr 30.080 29.950 -0.43 Korean won 1042.10 1055.40 +1.28 Baht 32.22 32.86 +1.99 Peso 44.74 44.40 -0.76 Rupiah 11286.00 12160.00 +7.74 Rupee 59.99 61.80 +3.02 Ringgit 3.2290 3.2755 +1.44 Yuan 6.1944 6.0539 -2.27 * インドネシアは議会選挙のため休場。フィリピンも祝日のため休場。 Financial markets in Indonesia are closed for parliament elections and the Philippine markets are also shut for a holiday.