UPDATE 1-新規上場日程一覧（9日現在）

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(コロプラの東証への市場変更に関し、市場区分（１部）を追加しました) 注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 （市場） （社名） （コード） 東証 ジョイフル本田 3191 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/18 なし・381.46万株(29万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 4/10 2450─2700 三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 西武ホールディングス 9024 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/23 なし・2782.6万株(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 4/14 1600─1800 みずほ証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ フィックスターズ 3687 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/23 10万株・2.4万株(1.86万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 4/11 3350─3450 三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック 白鳩 3192 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/23 57万株・57万株(17.1万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 4/14 480─520 野村 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｒ 日本リート投資法人 投資証券 3296 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 4/24 14万4200口・なし(7210口) 1口 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 4/15 24万8000─25万2000 三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証２部 ウォーターダイレクト 2588 （上場日） 4/16 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 コロプラ 3668 （上場日） 4/22 （既上場市場） マザーズ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証１部 イマジカ・ロボットホールディングス 6879 （上場日） 4/25 （既上場市場） 東証２部 ------------------ ------------------------------------- -----------
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