10日の国内・海外経済指標と行事予定

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(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 10 April, 2014 0850 ２月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比‐3.0％） 0850 ３月貸出・預金動向（日銀） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) - 1000 ３月ビール類課税出荷数量 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 宮尾日銀委員 講演 - 1030 ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1400 宮尾日銀委員会見 決算 本決算 イオン、ローソン、Ｊフロント リテイリング 半期決算 ファーストリテイリング ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） インドネシア：総選挙 - 公式の結果発表は５月７日 Levy Institute of Bard College の会合 - （１０日まで スピーカー、シカゴ地区連 銀のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタル ーロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 0600 独：2月貿易収支（連邦統計庁） 0830 英：2月貿易収支（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1300 ＩＭＦが国際金融安定性報告書を発表 1400 米：2月卸売在庫（商務省） 1700 米：財務省10年債入札 1800 米：3月18─19日のＦＯＭＣ議事要旨発表 1930 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ワシントン） 2300 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １０日（木） 米：3月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 中国：3月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民 銀行） - 10日から15日の間に発表予定 韓国：中銀金融政策決定会合 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ─１１日まで Levy Institute of Bard College の会合 ─ （最終日 スピーカー、シカゴ地区連銀の エバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ 理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 0130 豪：3月雇用統計（連邦統計局） 0200 中国：3月貿易統計 0645 仏：3月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0645 仏：2月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：3月輸出入物価（労働省） 1230 米：ルー財務長官が会合に出席（ワシントン） ─ Bertelsmann Foundation conference "A World Out of Balance: A Surplus of Politics, A Deficit of Ideas" 1245 ＩＭＦのラガルド専務理事が会見（ワシントン） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 1530 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加（ワシントン） ─ "Global Mo netary Policy: A View from Emerging Markets" 1700 米：財務省30年債入札 1800 米：3月財政収支（財務省）
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