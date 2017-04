UPDATE 1-米金融・債券市場＝短中期債価格が上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で早期利上げ観測後退

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*29.50=3.5743% 前営業日終盤 101*17.50=3.5405% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.6935% 前営業日終盤 100*18.50=2.6826% 5年債 米東部時間17時05分 100*00.00=1.6250% 前営業日終盤 99*25.50=1.6677% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.75=0.3631% 前営業日終盤 99*30.50=0.3989% 9日の米金融・債券市場では、短・中期債の価格が上昇。午後公表された連邦公開市 場委員会(FOMC)議事要旨を受け、連邦準備理事会(FRB)が2015年前半にも 利上げに踏み切るのではないかとの懸念が和らいだ。 ウエルズ・ファーゴ・アドバイザーズ(セントルイス)の首席債券ストラテジスト、 ブライアン・レリング氏は「今回の議事要旨により、FOMC直後の一部投資家の解釈は 間違っていたことが裏付けられた」とし、見直しの動きが広がったと述べた。 イエレンFRB議長の「6カ月」発言以降、短・中期債が売られ、イールドカーブは フラット化。3月下旬時点で5・30年債の利回り格差は1.81%と6年半ぶりの水準 まで縮小した。ロイターデータによると、足元では1.93%程度で推移している。 こうしたなか、長期債はこの日軟調。午後行われた130億ドルの10年債リオープ ン入札がさえず、相場の重しになったという。翌10日には130億ドルの30年債入札 が実施される。 2年債 は1/32高。利回りは0.371%で前日から3ベーシスポイン ト(bp)低下。 5年債 は4/32高。利回りは1.636%と3bp低下した。 指標10年債 は6/32安。利回りは2.704%と前日から2bp上 昇。 30年債 は22/32安。利回りは3.580%で4bp上昇した。 FRB当局者の発言では、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がインフレは向こう数年、 引き続き目標を下回ることが予想され、労働市場も依然として脆弱であると判断されるな か、現時点において「FRBは当面、大規模な緩和を維持すべき」との考えを示した。 次回4月29─30日のFOMCまで、国債相場は狭いレンジでの取引が続くとみら れている。 先物市場では、フェデラル・ファンド(FF)金利先物2015年6月限 が2 .5bp上昇し99.72と、約5週間ぶりの高値をつけた。CMEフェドウオッチによ ると、同先物およびオプションが織り込む2015年6月の利上げ確率は45%となって おり、前日終盤の50%から低下した。 Tボンド先物6月限 は7/32安の133─14/32。 Tノート先物6月限 は5/32高の124─06.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-3.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.50)