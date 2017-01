アジア通貨動向（10日）＝インドネシアルピアが下落、韓国ウォンは約6年ぶり高値

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア が下落。最大野党・闘争民主党の総選挙での得票率が、単独で大統領候補を擁立できる水 準には届いていないことが嫌気された。 オフショアファンドによる買いで、韓国ウォンは2008年8月以来の高値を付け、 アジアの新興国通貨の上昇を主導した。外為当局がウォンの上昇抑制に動いたとみられて いる。 ルピア は0215GMT(日本時間午前11時15分)時点で0.4%安の 1ドル=1万1335ルピア。国内外の銀行による利益確定売りが背景。株式市場は2% 以上下落した。 9日に投開票されたインドネシア総選挙の早い段階での集計によると、闘争民主党は ジャカルタ特別州知事ジョコ・ウィドド氏を大統領候補として擁立するために必要な得票 数や議席数を獲得できる可能性は低い。 闘争民主党は同氏を大統領選に擁立するために必要な基準をクリアするため、連立を 組む必要が出てくる。最終的な結果は5月7日まで公表されない見通し。 韓国ウォン は約1%上昇し、1ドル=1031.4ウォンで約6年ぶり高 値を付けた。トレーダーによると、企画財政省がウォンの上昇に関して警告した後、外為 当局がウォンの上昇を抑制するために介入した。 *0215GMT(日本時間午前11時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.89 101.99 +0.10 Sing dlr 1.2469 1.2468 -0.01 Taiwan dlr 30.000 30.162 +0.54 Korean won 1033.80 1041.40 +0.74 Baht 32.23 32.23 +0.00 Peso 44.51 44.74 +0.51 Rupiah 11335.00 11286.00 -0.43 Rupee 60.14 60.14 +0.00 Ringgit 3.2265 3.2275 +0.03 Yuan 6.2008 6.2005 -0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.89 105.28 +3.32 Sing dlr 1.2469 1.2632 +1.31 Taiwan dlr 30.000 29.950 -0.17 Korean won 1033.80 1055.40 +2.09 Baht 32.23 32.86 +1.95 Peso 44.51 44.40 -0.26 Rupiah 11335.00 12160.00 +7.28 Rupee 60.14 61.80 +2.76 Ringgit 3.2265 3.2755 +1.52 Yuan 6.2008 6.0539 -2.37