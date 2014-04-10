11日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議・閣議後会見 - 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１０、１１日分） - 0850 ３月マネーストック（日銀） - 0850 ３月企業物価指数（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札（財務省） - 1600 国の債務管理の在り方に関する懇談会 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（木） 中国：3月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民 銀行） ─ 10日から15日の間に発表予定 Time Unknown Ｇ７財務相・中央銀行総裁会合（ワシントン） All Day Levy Institute of Bard College の会合 ─ （最終日 スピーカー、シカゴ地区連銀 のエバンズ総裁、ニューヨーク連銀のダドリー総裁、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルー ロ理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ─ １１日まで 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：3月輸出入物価（労働省） 1230 米：ルー財務長官が会合に出席（ワシントン） ─ Bertelsmann Foundation conference "A World Out of Balance: A Surplus of Politics, A Deficit of Ideas" 1245 ＩＭＦのラガルド専務理事が会見（ワシントン） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動５年債入札条件 1530 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネル討論会に参加（ワシントン） ─ "Global M onetary Policy: A View from Emerging Markets" 1700 米：財務省30年債入札 1800 米：3月財政収支（財務省） １１日（金） 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） ─ １３日まで Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ─ 最終日 独：産業見本市「ハノーバー・メッセ」 ─ （最終日） 中国：ボアオ・アジアフォーラム - 最終日 中国人民銀行総裁が講演 海外主要企業決算発表予定 11 Apr 11:00 Q1 2014 JPMorgan Chase & Co. 0130 中国：3月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1730 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議 記者会見 議長国オーストラリアのホッキー財務相が会見 2200 米：ルー財務長官が記者会見（ワシントン）