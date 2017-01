米金融・債券市場＝国債価格上昇、大幅な株安や前日のＦＯＭＣ議事要旨で

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時00分 101*30.50=3.5186% 前営業日終盤 100*29.50=3.5743% 10年債 米東部時間15時56分 100*29.00=2.6446% 前営業日終盤 100*15.50=2.6935% 5年債 米東部時間16時00分 100*05.50=1.5889% 前営業日終盤 100*00.00=1.6250% 2年債 米東部時間15時38分 100*01.50=0.3511% 前営業日終盤 100*00.75=0.3631% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。10年債利回りは約4週間ぶりの 水準に低下した。前日のハト派的な連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受け、国 債を選好する動きが強まったほか、株価がこの日、大幅に値下がりしたことも国債相場を 後押しした。 Tボンド先物6月限 は1ポイント高の134─14/32。 Tノート先物6月限 は16/32高の124─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)