UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安や前日のＦＯＭＣ議事要旨で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*01.00=3.5144% 前営業日終盤 100*29.50=3.5743% 10年債 米東部時間17時05分 100*28.50=2.6465% 前営業日終盤 100*15.50=2.6935% 5年債 米東部時間17時05分 100*05.50=1.5889% 前営業日終盤 100*00.00=1.6250% 2年債 米東部時間17時02分 100*01.25=0.3551% 前営業日終盤 100*00.75=0.3631% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。10年債利回りは約4週間ぶりの 水準に低下した。前日のハト派的な連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受け、国 債を選好する動きが強まったほか、株価がこの日、大幅に値下がりしたことも国債相場を 後押しした。 米国株式市場ではこの日、ダウ平均が266ドル値下がりしたほか、ハイテク銘柄の 多いナスダックは値下がり率が3%を超え、過去約2年半で最大の下げを記録した。 こうしたなか、前日のFOMC議事要旨では、米連邦準備理事会(FRB)が示した 金利見通しがより積極的な利上げサイクルを示唆したことに対して、委員の間で市場が過 度に反応しないか懸念が出ていたことが判明。複数の委員がチャートで「金利予想の変化 が過度に強調された」と指摘し、金利見通しが示すほどFRBが金融引き締めに積極的で ない可能性が示された。 ホライゾン・キャッシュ・マネジメント(シカゴ)のシニア・ポートフォリオ・マネ ジャー、ジル・キング氏は、議事要旨がかなりハト派的な内容だったとした上で「予見し 得る将来、金利は低水準にとどまるだろう」と述べた。 前日売られていた指標10年債 はこの日値上がりし17/32高。利回 りは2.625%と前日から6ベーシスポイント(bp)低下。 30年債 は1─06/32高。利回りは3.501%と6bp低下し、 約4週間ぶりの大幅な低下となった。 7年債 利回りは2.160%と7bp低下した。 週内の入札を締めくくる130億ドルの30年債入札は底堅い結果となった。 国外では、ギリシャがこの日4年ぶりに債券市場へ復帰。金融支援を受けてから初め てとなる国債を発行し、5年債で30億ユーロ(41億5000万ドル)を調達した。表 面利率(クーポン)は4.75%。主幹事の13億ユーロを含め、550を超える投資家 から200億ユーロ超の需要があった。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が前週比で3万2000件減の30万件 となり、リセッション(景気後退)が始まる以前の2007年5月以来、約7年ぶりの水 準に改善した。 Tボンド先物6月限 は1ポイント高の134─14/32。 Tノート先物6月限 は16/32高の124─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)