14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 政府税制調査会第３回法人課税ＤＧ・第６回総会 - ●決算 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１日（金） 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） ─ １３日まで Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ─ 最終日 独：産業見本市「ハノーバー・メッセ」 ─ （最終日） 中国：ボアオ・アジアフォーラム ─ 最終日 中国人民銀行総裁が講演 海外主要企業決算発表予定 11 Apr 11:00 Q1 2014 JPMorgan Chase & Co 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1730 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議 記者会見 ─ 議長国オーストラリアのホッキー財務相 が会見 2200 米：ルー財務長官が記者会見（ワシントン） １２日（土） 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） １３日（日） 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） ─ 最終日 1730 米：スタインＦＲＢ理事がIＩＭＦ総会で講演（ワシントン） ─ "Incorporating Financ ial-Stability Considerations into a Monetary-Policy Framework" １４日（月） タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 - 休場 海外主要企業決算発表予定 14 Apr BMO Q1 2014 Citigroup Inc. 0000 シンガポール：金融政策スタンス・第１・四半期ＧＤＰ 発表 0200 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） ─ 14日から19日の間に発表 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） 1230 米：3月小売売上高（商務省） 1400 米：2月企業在庫（商務省） - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札