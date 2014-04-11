14日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 政府税制調査会第３回法人課税ＤＧ・第６回総会 - ●決算 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１日（金） 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） ─ １３日まで Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ─ 最終日 独：産業見本市「ハノーバー・メッセ」 ─ （最終日） 中国：ボアオ・アジアフォーラム ─ 最終日 中国人民銀行総裁が講演 海外主要企業決算発表予定 11 Apr 11:00 Q1 2014 JPMorgan Chase & Co 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1730 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議 記者会見 ─ 議長国オーストラリアのホッキー財務相 が会見 2200 米：ルー財務長官が記者会見（ワシントン） １２日（土） 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） １３日（日） 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） ─ 最終日 1730 米：スタインＦＲＢ理事がIＩＭＦ総会で講演（ワシントン） ─ "Incorporating Financ ial-Stability Considerations into a Monetary-Policy Framework" １４日（月） タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 - 休場 海外主要企業決算発表予定 14 Apr BMO Q1 2014 Citigroup Inc. 0000 シンガポール：金融政策スタンス・第１・四半期ＧＤＰ 発表 0200 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） ─ 14日から19日の間に発表 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） 1230 米：3月小売売上高（商務省） 1400 米：2月企業在庫（商務省） - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文