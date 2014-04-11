＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１１日―４月１８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ４月１１日（金） 0600 独：3月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.9 1.0 （速報値） 0600 独：3月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.8 1230 米：3月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 -0.2 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 81.0 80.0 （3月確報） １４日（月） 200 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.1 1230 米：3月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.3 1400 米：2月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.4 １５日（火） 0830 英：3月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.7 0830 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -5.7 産出（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.5 0900 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 0.9 0900 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 46.6 （現況指数） N/A 51.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 7.25 5.61 1230 米：3月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.6 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月対米証券投資（財務省） 1400 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 47 １６日（水） 0200 中国：第1・四半期ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.3 7.7 中国：3月鉱工業生産 （前年比、％） 9.0 8.6 中国：3月小売売上高 （前年比、％） 12.1 11.8 中国：1─3月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 18.1 17.9 0830 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 7.2 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.5 （速報値） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：3月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 96.8 90.7 （許可件数／年率、万戸） N/A 101.4 1315 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （設備稼働率、％） 78.8 78.4 １７日（木） 0600 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -0.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/12までの週、1000件） N/A N/A 1400 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 9.8 9.0 １８日（金） 主要指標の発表なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━