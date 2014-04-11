ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Saturday, 12 April, 2014 All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） - 0230 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議 記者会見 - 議長国オーストラリアのホッキー財務相が会見 0700 米：ルー財務長官が記者会見（ワシントン） - Sunday, 13 April, 2014 All Day 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀春季総会（ワシントン） - 最終日 Monday, 14 April, 2014 All Day タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 All Day インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 - 休場 0230 米：スタインＦＲＢ理事がＩＭＦ総会で講演（ワシントン） - "Incorporating Financial-Stability Considerations into a Monetary-Policy Framework" 0900 シンガポール：金融政策スタンス・第１・四半期ＧＤＰ 発表 - 1100 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） - 14日から19日の間に発表 1800 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） - 2130 米：3月小売売上高（商務省） - 2300 米：2月企業在庫（商務省） - Tuesday, 15 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day タイ：旧正月（水かけ祭） - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1730 英：3月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：3月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） - 1800 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：3月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2145 米：イエレンＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ（ワシントン） - （ビデオカンファレンス） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：2月対米証券投資（財務省） - 2300 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Wednesday, 16 April, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0500 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（メーン州バンガー） - 0900 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ（ノースダコタ州ファーゴ） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1100 中国：第1・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） - 1330 日本：２月鉱工業生産確報（経産省）） - 1515 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会） - 1730 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2120 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2130 米：3月住宅着工件数（商務省） - 2130 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーンマウンテン） - 会合名 2014 Financial Markets Conference 2215 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：3月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 カナダ：中銀政策金利発表 - Thursday, 17 April, 2014 Time Unknown 日本：日銀支店長会議 - All Day フィリピン：聖木曜日 - 休場 0115 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ニューヨーク） - エコノミック・クラブにて 0225 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） - 0300 米：地区連銀経済報告 - 0830 日本：４月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２年利付国債（５月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：３月消費動向調査（内閣府） - 1500 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1515 日本：２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：グッドフライデー - 休場 All Day 英：グッドフライデー - 休場 All Day 独仏：グッドフライデー - 休場 All Day 香港：グッドフライデー - 休場 All Day 豪：グッドフライデー - 休場 All Day インドネシア：グッドフライデー - 休場 All Day シンガポール：グッドフライデー - 休場 All Day インド：グッドフライデー - 休場 All Day フィリピン：グッドフライデー - 休場 All Day ブラジル：グッドフライデー - 休場 All Day ＮＺ：グッドフライデー - 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・5年・7年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 - 0700 日本：４月ロイター企業調査 - 0850 日本：2月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1030 中国：3月新築住宅価格 - Monday, 21 April, 2014 All Day 英：イースターマンデー - 休場 All Day 独仏：イースターマンデー - 休場 All Day 香港：イースターマンデー - 休場 All Day 豪：イースターマンデー - 休場 All Day ブラジル：チラデンテス記念日 - 休場 All Day ＮＺ：イースターマンデー - 休場 0850 日本：３月・２０１３年度貿易統計（財務省） - 2300 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Tuesday, 22 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1400 日本：2月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2300 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Wednesday, 23 April, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0045 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（トロント） - "Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 0200 米：財務省2年債入札 - 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 - 1730 英：4月中銀金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2245 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Thursday, 24 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２５日まで） - 0200 米：財務省5年債入札 - 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では４月２４日 1500 独：3月輸入物価（連邦統計庁） -

1700 独：4月ＩＦＯ業況指数 - 1730 英：3月小売売上高（国立統計局） - 2100 トルコ：政策金利発表 - 2130 米：3月耐久財受注（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 25 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 豪：アンザックデー - 休場 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（最終日） - 0000 米：財務省2年変動利付債入札条件 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省7年債入札 - 1230 日本：４月国際投資戦略調査 - 1500 独：3月小売売上高（連邦統計庁） - 2245 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Monday, 28 April, 2014 0850 日本：３月商業販売統計経産省） - 2300 米：3月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Tuesday, 29 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） - Time Unknown ユーロ圏：4月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2100 独：4月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 30 April, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：３月鉱工業生産速報（経産省）） - 1030 日本：3月毎月勤労統計（厚労省） - 1400 日本：３月住宅着工戸数（国交省） - 1500 独：5月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1545 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1655 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - 2130 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2245 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Thursday, 01 May, 2014 Time Unknown 日本：財政資金対民間収支（４月実績・５月見込み） - Time Unknown 米：4月自動車販売台数 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1000 中国：4月製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 2030 米：4月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：３月個人所得・消費支出（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 2245 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：３月建設支出（商務省） - Friday, 02 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、５日まで） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：３月完全失業率（総務省） - 0830 日本：３月家計調査（総務省） - 0830 日本：３月有効求人倍率（厚生労働省） - 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 - 1800 ユーロ圏：3月失業率（統計局） - 2130 米：４月雇用統計（労働省） - 2300 米：3月製造業新規受注（商務省） - Saturday, 03 May, 2014 1000 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 05 May, 2014 All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、最終日） - 1045 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 2300 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Tuesday, 06 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 2130 米：3月貿易収支（商務省） - Wednesday, 07 May, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （８日まで） Time Unknown インドネシア：総選挙結果の公式発表 - 0200 米：財務省３年債入札 - 1045 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 2130 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - Thursday, 08 May, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0400 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） - Friday, 09 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0200 米：財務省30年債入札 - 1400 日本：３月景気動向指数 -