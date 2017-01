アジア通貨動向（11日）＝大半が下落、インドネシアルピアは1カ月ぶり安値

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨市場では、株安が利食い売りを 誘い、大半の新興国通貨が下落した。インドネシアルピアは総選挙を受けて1カ月ぶりの 安値まで下げた。 ルピア は国債利回りが上昇する中、下落。前日は外国人投資家による株式の 売り越し額が3カ月強ぶりの大きさとなった。 ルピアは約1%安の1ドル=1万1460ルピアとなり、3月12日以来の安値を付 けた。国内外の銀行が売りを出したほか、輸入業者が決済用にドル買いを入れた。ただ、 国営銀行がルピアに押し目買いを入れており、下値は限定的となっている。 トレーダーらによると、政治情勢をめぐる不透明感が高まっており、ルピアは引き続 きプレッシャーにさらされる見通し。 マレーシアリンギ は下落。国内の株安に加え、ノンデリバラブルフォワード が全体的に軟調となっていることを受けた。ただ、一部のファンドや短期筋が1ドル=3 .2400リンギ近辺でリンギ買いを入れており、下値は限定的となっている。 週間ベースでみると、韓国ウォン が主導する形で、大半のアジア通貨が上 昇する見通し。 ウォンは1.8%高で、この水準を維持して終えれば2011年12月以来の大きさ となる週間上昇率。 リンギとフィリピンペソ はともに1.3%高、シンガポールドル が0.8%高。 半面、ルピアは1.2%安。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.60 101.53 -0.07 Sing dlr 1.2491 1.2500 +0.07 Taiwan dlr 30.070 30.130 +0.20 Korean won 1034.40 1040.20 +0.56 Baht 32.32 32.20 -0.37 Peso 44.38 44.31 -0.16 Rupiah 11459.00 11350.00 -0.95 Rupee 60.25 60.07 -0.29 Ringgit 3.2375 3.2230 -0.45 Yuan 6.2120 6.2125 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.60 105.28 +3.62 Sing dlr 1.2491 1.2632 +1.13 Taiwan dlr 30.070 29.950 -0.40 Korean won 1034.40 1055.40 +2.03 Baht 32.32 32.86 +1.67 Peso 44.38 44.40 +0.03 Rupiah 11459.00 12160.00 +6.12 Rupee 60.25 61.80 +2.58 Ringgit 3.2375 3.2755 +1.17 Yuan 6.2120 6.0539 -2.55 ($1 = 11,354 Indonesian rupiah)