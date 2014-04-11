3月末投信の銀行窓販残高は前月比＋0.8％の56兆円、シェアは47.2％＝投信協会

［東京 １１日 ロイター］ - 投資信託協会によると、３月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比０．８％増の５６兆８０５８億円と、２カ月連続で増加した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは４７．２％。３カ月連続で上昇し た。 ３月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額５６兆８０５８億円 前月比０．８％ 投信シェア４７．２％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額５５兆８７１０億円 前月比０．７％ 投信シェア５３．２％ 公募のみ純資産増額２６兆８５８６億円 前月比１．８％ 投信シェア４０．９％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額９３４７億円 前月比９．６％ 投信シェア６．１％ 備考）▲は減少