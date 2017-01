米金融・債券市場＝国債価格上昇、世界的な株安で

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*16.50=3.4885% 前営業日終盤 102*01.00=3.5144% 10年債 米東部時間17時05分 101*01.50=2.6283% 前営業日終盤 100*28.50=2.6465% 5年債 米東部時間17時05分 100*07.25=1.5773% 前営業日終盤 100*05.50=1.5889% 2年債 米東部時間16時29分 100*01.00=0.3590% 前営業日終盤 100*01.25=0.3551% 11日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。全般的に値が振れる展開となった 。株価が世界的に値下がりするなか、リスク回避の流れから国債が買われ、30年債利回 りは昨年7月以来の水準に低下した。 株式市場では、銀行のJPモルガン・チェース のさえない決算内容などが売 り材料になったという。 国債相場は、取引時間の高値付近で終了したものの、利食い売りに加え、来週の社債 発行を控えたヘッジ売りが上値を抑えたとみられている。 指標10年債 は3/32高。利回りは2.618%と前日から1ベーシ スポイント(bp)低下、週間では11bp低下した。 30年債 は15/32高。利回りは3.477%と3bp低下。 短・中期債価格は小幅高、利回りは横ばいもしくは1bp低下。週間では昨年9月以 来の好成績となる勢い。 経済指標では、3月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)が前月比 0.5%上昇し、2013年6月以来9カ月ぶりの大きな上昇率となった。食品価格やサ ービスの値上がりが全体を押し上げた。食品・エネルギーを除くコア指数も前月比0.6 %上昇と、2011年3月以来の大幅な伸び。前年比では1.4%上昇した。 4月のミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は82.6で、昨年7月以来9カ月ぶ りの高水準となった。景気現況指数、消費者期待指数とも上昇した。 来週は小売売上高、消費者物価指数(CPI)、住宅着工件数などが発表される。 Tボンド先物6月限 は11/32高の134─25/32。 Tノート先物6月限 は3/32高の124─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.50)