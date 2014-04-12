追加：-Ｇ２０関連ヘッドライン一覧

(内容を更新しました)
［東京 １２日 ロイター］ -
《共同声明》
◎Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議声明
《主要ニュース》
◎Ｇ２０、ＩＭＦ改革の遅延に「深く失望」 ウクライナめぐる経済リスク注視
◎Ｇ２０薄氷の協調、日本は構造改革推進をコミット ◎緊急Ｇ７財務相会合、ウクライナの資金ニーズについて協議
◎ＩＭＦ、各国当局に迅速な政策実行を要請 《要人発言》
◎Ｇ７、ウクライナ危機緊迫化なら対ロ制裁強化する方向で一致＝米財務長官
◎物価目標「道半ば」、目標達成に支障きたせば「躊躇なく政策調整」＝黒田日銀総裁
◎ＥＣＢ、6月理事会で低インフレ対策決定する可能性＝オーストリア中銀総裁
◎Ｇ２０の成長率押し上げ目標実現へ強い意欲、各国の努力必要＝豪財務相
◎ＩＭＦ、対ウクライナ融資実施可能＝欧州局長
◎ユーロ圏、成長支援・ディスインフレ進行回避へ追加策必要＝米財務長官 ◎Ｇ７財務相、ウクライナ危機打開へ連携合意＝独財務相
◎ユーロ圏のデフレリスク、「非常に低い」＝独連銀総裁
◎ロシア、ウクライナ支援に向けＩＭＦ・ＥＵと協力する用意ある＝財務相
◎ウクライナめぐる不透明感は世界経済に影響、Ｇ２０の連携必要＝麻生財務相
◎中国は景気刺激策について非常に慎重になるべき＝人民銀副総裁
◎アジア新興国の金融、ＦＲＢ緩和縮小で予想以上にタイト化＝篠原ＩＭＦ副専務理事
◎ＥＣＢは量的緩和開始の用意、インフレ期待は抑制＝ドラギ総裁
◎インド中銀総裁の国際協調めぐる発言、欧米当局者が反論
◎ＥＣＢはデフレリスク回避のためバランスシート拡大すべき＝ＩＭＦ幹部
◎ＥＣＢ、量的緩和の詳細は未決定 民間部門から資産買い入れる可能性＝副総裁
◎ＢＲＩＣＳ開銀の設立準備、7月の首脳会議前に整う見通し＝南ア財務相
◎人民元の変動幅拡大を歓迎、日本は一層明確な成長戦略を＝ＩＭＦ専務理事
◎先進国の低インフレを懸念、ＥＣＢの非標準的手段利用の確約を歓迎＝ＩＭＦ専務理事
◎ユーロ圏の景気回復、一様でない＝プラートＥＣＢ専務理事
◎ウクライナ情勢、世界経済回復のシナリオ遅らせる事態にはなっていない＝日銀総裁
◎〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０要人発言一覧
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