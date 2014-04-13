〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １４日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月１４日―１８日の海外経済指標】 ４月 １４日（月） 0200（14日から19日の間に発表） 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） Time Unknown（15日までの間に発表予定） 中国：3月マネーサプライＭ２ （前年比、％） 13.0 13.3 人民元建て新規融資 （中国人民銀行） （10億元） 1000 644.5 融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.2 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 1.5 2.1 1230 米：3月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.5 0.3 1400 米：2月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.4 １５日（火） 0830 英：3月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 1.6 1.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 2.5 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） 2.5 2.7 0830 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.2 -0.4 （前年比、％） -6.1 -5.7 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.3 0.5 0900 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 0.9 0900 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 45.0 46.6 （現況指数） 51.8 51.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 8.00 5.61 1230 米：3月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） 1.5 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.6 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月対米証券投資（財務省） 1400 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 50 47 １６日（水） 0200 中国：第1・四半期ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.3 7.7 中国：3月鉱工業生産 （前年比、％） 9.0 8.6 中国：3月小売売上高 （前年比、％） 12.1 11.8 中国：1─3月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 18.1 17.9 0830 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 7.1 7.2 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 1.0 0.3 （前年比、％） 0.5 0.5 （速報値） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：3月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 97.5 90.7 （許可件数／年率、万戸） 102.0 101.4 1315 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （設備稼働率、％） 78.8 78.4 １７日（木） 0600 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/12までの週、1000件） 311 300 1400 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.0 １８日（金） 0130 中国：3月新築住宅価格 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１４日―１８日の海外行事予定】 １４日（月） 休場：タイ：旧正月（水かけ祭） 休場：インド：ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５日（火） 休場：タイ：旧正月（水かけ祭） All Day バーナンキ前ＦＲＢ議長がインド訪問 0230 豪：デベル中銀総裁補が講演（キャンベラ） 1230 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ（ ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1245 米：イエレンＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ（ワシントン） （ 事前収録をテレビ会議方式で公表） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 2000 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（メーン州バンガ ー） １６日（水） 0000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ（ノ ースダコタ州ファーゴ） 1220 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストー ンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーン マウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1615 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ニューヨーク） エコノミック・クラブにて 1725 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） 1800 米：地区連銀経済報告 １７日（木） 休場：フィリピン：聖木曜日 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・5年・7年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 １８日（金） 休場：インド、フィリピン、ブラジル、米、英、独、仏、香港、豪、インドネシア、シン ガポール、ＮＺ（以上 グッドフライデー）