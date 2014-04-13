UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが減少

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(内容を追加しました。) ［ニューヨーク １１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表 したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（４月８日までの週）によると、投機筋 のドル買い越しが減少した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は３０億９０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は３２億６０００万ド ルだった。 ポンドの買い越しが増加した一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が一段の金融緩和に乗り 出す可能性を示唆したことから、ユーロの買い越しは減少した。 円 08Apr2014 week Prior week Long 13,340 22,162 Short 100,802 110,800 Net -87,462 -88,638 ユーロ 08Apr2014 week Prior week Long 92,635 101,849 Short 69,335 68,611 Net 23,300 33,238 ポンド 08Apr2014 week Prior week Long 91,642 75,969 Short 45,165 42,397 Net 46,477 33,572 スイスフラン 08Apr2014 week Prior week Long 19,275 24,800 Short 7,940 10,569 Net 11,335 14,231 カナダドル 08Apr2014 week Prior week Long 28,704 27,549 Short 63,011 64,543 Net -34,307 -36,994 豪ドル 08Apr2014 week Prior week Long 37,630 35,398 Short 34,320 40,278 Net 3,310 -4,880 メキシコペソ 08Apr2014 week Prior week Long 70,371 49,893 Short 13,870 28,109 Net 56,501 21,784 ニュージーランドドル 08Apr2014 week Prior week Long 26,521 25,765 Short 6,755 7,285 Net 19,766 18,480 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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