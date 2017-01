再送-UPDATE 1: -〔今週の主要材料〕海外市場

(余計な文字を削除して再送します。) [東京 14日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9 時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4月14日―18日の海外経済指標】 4月 14日(月) 0200(14日から19日の間に発表) 中国:3月対中国海外直接投資 (商務省) Time Unknown(15日までの間に発表予定) 中国:3月マネーサプライM2 (前年比、%) 13.0 13.3 人民元建て新規融資 (中国人民銀行) (10億元) 1000 644.5 融資伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) 13.9 14.2 0900 ユーロ圏:2月鉱工業生産(統計局) (前月比、%) 0.2 -0.2 (前年比、%) 1.5 2.1 1230 米:3月小売売上高(商務省) (前月比、%) 0.8 0.3 (自動車除く/前月比、%) 0.5 0.3 1400 米:2月企業在庫(商務省) (前月比、%) 0.5 0.4 15日(火) 0830 英:3月消費者物価指数(国立統計局) CPI(前月比、%) 0.2 0.5 (前年比、%) 1.6 1.7 RPI(前月比、%) 0.3 0.6 (前年比、%) 2.5 2.7 RPIX(前月比、%) N/A 0.7 (前年比、%) 2.5 2.7 0830 英:3月生産者物価指数(国立統計局) 投入(前月比、%) -0.2 -0.4 (前年比、%) -6.1 -5.7 産出(前月比、%) 0.1 0.0 (前年比、%) 0.3 0.5 0900 ユーロ圏:2月貿易収支(統計局) (10億ユーロ) N/A 0.9 0900 独:4月景気期待指数(ZEW) (景気期待指数) 45.0 46.6 (現況指数) 51.8 51.3 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:4月NY州製造業業況指数(連銀) (指数) 8.00 5.61 1230 米:3月消費者物価指数(労働省) (指数/前月比、%) 0.1 0.1 (指数/前年比、%) 1.5 1.1 (コア指数/前月比、%) 0.1 0.1 (コア指数/前年比、%) 1.6 1.6 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:2月対米証券投資(財務省) 1400 米:4月住宅建設業者指数(NAHB) (指数) 50 47 16日(水) 0200 中国:第1・四半期GDP(国家統計局) (前年比、%) 7.3 7.7 中国:3月鉱工業生産 (前年比、%) 9.0 8.6 中国:3月小売売上高 (前年比、%) 12.1 11.8 中国:1─3月固定資産投資(国家統計局) (年初来前年比、%) 18.1 17.9 0830 英:12-2月ILO方式失業率(国立統計局) (%) 7.1 7.2 0900 ユーロ圏:3月消費者物価指数改定値(統計局) (前月比、%) 1.0 0.3 (前年比、%) 0.5 0.5 (速報値) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:3月住宅着工件数(商務省) (着工件数/年率、万戸) 97.5 90.7 (許可件数/年率、万戸) 102.0 101.4 1315 米:3月鉱工業生産(FRB) (指数/前月比、%) 0.5 0.6 (設備稼働率、%) 78.8 78.4 17日(木) 0600 独:3月生産者物価指数(連邦統計庁) (前月比、%) 0.0 0.0 (前年比、%) -0.7 -0.9 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) (4/12までの週、1000件) 311 300 1400 米:4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.0 18日(金) 0130 中国:3月新築住宅価格 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【14日―18日の海外行事予定】 14日(月) 休場:タイ:旧正月(水かけ祭) 休場:インド:ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 18:00 米:タルーロFRB理事がパネルディスカッションに参加(ニューヨーク) 15日(火) 休場:タイ:旧正月(水かけ祭) All Day バーナンキ前FRB議長がインド訪問 0230 豪:デベル中銀総裁補が講演(キャンベラ) 1230 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ( ジョージア州ストーンマウンテン) - 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネルディスカッションでモデレータ ー(ジョージア州ストーンマウンテン)- パネルディスカッション名 "Adding Fuel to the Engine: Will More Private Liquidity Yield a Safer, More Efficient Financial System?" 1245 米:イエレンFRB議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ(ワシントン) ( 事前収録をテレビ会議方式で公表) 1530 米:財務省4週間物TB入札 2000 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演(メーン州バンガ ー) 16日(水) 0000 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ(ノ ースダコタ州ファーゴ) 1220 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ(ストー ンマウンテン) 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米:スタイン・FRB理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加(ストーン マウンテン) 会合名 2014 Financial Markets Conference 1400 カナダ:中銀政策金利発表 1625 米:イエレンFRB議長が講演(ニューヨーク) エコノミック・クラブにて 1725 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演(テキサス州オースティン) 1800 米:地区連銀経済報告 17日(木) 休場:フィリピン:聖木曜日 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省2年・5年・7年債入札条件 1700 米:財務省インフレ指数連動5年債入札 18日(金) 休場:インド、フィリピン、ブラジル、米、英、独、仏、香港、豪、インドネシア、シン ガポール、NZ(以上 グッドフライデー) でご覧くだ さい