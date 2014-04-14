＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１２日―４月２１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １４日（月） 0200（14日から19日の間に発表） 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） Time Unknown（15日までの間に発表予定） 中国：3月マネーサプライＭ２ （前年比、％） 13.0 13.3 人民元建て新規融資 （中国人民銀行） （10億元） 1000 644.5 融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.9 14.2 0900 ユーロ圏：2月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 1.5 2.1 1230 米：3月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.8 0.3 （自動車除く／前月比、％） 0.5 0.3 1400 米：2月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.4 １５日（火） 0830 英：3月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.5 （前年比、％） 1.6 1.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 2.5 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） 2.5 2.7 0830 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.2 -0.4 （前年比、％） -6.1 -5.7 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.3 0.5 0900 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 0.9 0900 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 45.0 46.6 （現況指数） 51.8 51.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 8.00 5.61 1230 米：3月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.1 （指数／前年比、％） 1.5 1.1 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.6 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月対米証券投資（財務省） 1400 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） 50 47 １６日（水） 0200 中国：第1・四半期ＧＤＰ（国家統計局） （前年比、％） 7.3 7.7 中国：3月鉱工業生産 （前年比、％） 9.0 8.6 中国：3月小売売上高 （前年比、％） 12.1 11.8 中国：1─3月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 18.1 17.9 0830 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 7.1 7.2 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 1.0 0.3 （前年比、％） 0.5 0.5 （速報値） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：3月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 97.5 90.7 （許可件数／年率、万戸） 102.0 101.4 1315 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （設備稼働率、％） 78.8 78.4 １７日（木） 0600 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/12までの週、1000件） 311 300 1400 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.0 １８日（金） 0130 中国：3月新築住宅価格 ２１日（月） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━