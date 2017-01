アジア通貨動向（14日）＝シンガポールドル下落、ウォンがアジア通貨の下げ主導

[シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨市場では、シンガポールドルが 下落。シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)がインフレ率見通しを引き下げたこ とを受け、利益確定売りが誘発された。全般的なドル高やリスク回避の流れから、新興ア ジア通貨の大半が軟調となった。 MASは半期ごとの金融政策に関する声明で、2014年の総合CPI(消費者物価 指数)上昇率見通しを従来の2─3%から、1.5─2.5%に下方修正した。一方、コ アインフレ率見通しは2─3%で据え置いた。また、シンガポールドル(Sドル)の緩や かな上昇を容認する現行の金融政策を維持すると発表した。 シンガポールドルは一時1米ドル=1.2530シンガポールドルに下落。その後、 下げ幅を縮小し、前営業日比0.2%安の1.2506シンガポールドルとなった。 メイバンクの為替リサーチ担当責任者、サクティアンディ・スパート氏によると、全 般的な米ドル高の流れも、シンガポールドルにとって圧迫材料になった。 ウォン も下落。トレーダーは、海外投資家への配当支払いに伴う、国内企 業の米ドル需要を見込んだ。 インドネシアルピア は軟化。トレーダーによると、国内の輸入業者からの米 ドル需要が背景にあるが、規模は小さめという。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.53 101.63 +0.10 Sing dlr 1.2506 1.2485 -0.17 Taiwan dlr 30.170 30.132 -0.13 Korean won 1038.60 1035.00 -0.35 Baht 32.26 32.24 -0.06 Peso 44.37 44.28 -0.20 Rupiah 11420.00 11410.00 -0.09 Rupee 60.18 60.18 +0.00 Ringgit 3.2465 3.2380 -0.26 Yuan 6.2119 6.2113 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.53 105.28 +3.69 Sing dlr 1.2506 1.2632 +1.01 Taiwan dlr 30.170 29.950 -0.73 Korean won 1038.60 1055.40 +1.62 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.37 44.40 +0.06 Rupiah 11420.00 12160.00 +6.48 Rupee 60.18 61.80 +2.70 Ringgit 3.2465 3.2755 +0.89 Yuan 6.2119 6.0539 -2.54 ($1 = 1,035.05 won) *タイの金融市場は祝日で14─15日休場