15日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 1000 総務省情報通信審議会2020─ICT基盤政策特別部会基本政策委員会(第4回) 1030 5年利付国債の入札発行(財務省) 1030 流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1245 5年利付国債の入札結果(財務省) 1300 3月マンション発売(不動産経研) 1400 NTTコミュニケーションズ、「Global Cloud Vision」の取り組みと今後のサービス展 開に関して会見 1500 富士通、2014年度研究開発戦略説明会 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Monday, 14 April, 2014 Time Unknown 中国:3月マネーサプライM2 、人民元建て新規融資 (中国人民 銀行) 15日までの間に発表予定 All Day タイ:旧正月(水かけ祭) 休場 All Day インド:ババサへーブアンベーディカル博士誕生日 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 14 Apr BMO Q1 2014 Citigroup Inc. 0000 シンガポール:金融政策スタンス・第1・四半期GDP 発表 0200 中国:1─3月対中国海外直接投資 (商務省) 14日から19日の間に発表 0900 ユーロ圏:2月鉱工業生産(統計局) 1230 米:3月小売売上高(商務省) 1400 米:2月企業在庫(商務省) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1800 米:タルーロFRB理事がパネルディスカッションに参加(ニューヨーク) パネルディ スカッション名 "A Macroprudential Perspective on Regulating Large Financial Ins titutions" Tuesday, 15 April, 2014 All Day タイ:旧正月(水かけ祭) 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 15 Apr AMC Q1 2014 Intel Corp. 15 Apr BMO Q1 2014 Johnson & Johnson 15 Apr AMC Q1 2014 Yahoo, Inc. 0130 豪:中銀理事会議事録 0830 英:3月消費者物価指数(国立統計局) 0830 英:3月生産者物価指数(国立統計局) 0900 ユーロ圏:2月貿易収支(統計局) 0900 独:4月景気期待指数(ZEW) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:4月NY州製造業業況指数(連銀) 1230 米:3月消費者物価指数(労働省) 1230 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ( ストーンマウンテン) 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネルディスカッションでモデレータ ー(ジョージア州ストーンマウンテン) パネルディスカッション名 "Adding Fuel to the Engine: Will More Private Liquidity Yield a Safer, More Efficient Financial System?" 1245 米:イエレンFRB議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ(ワシントン) ( 事前収録をテレビ会議方式で公表) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:2月対米証券投資(財務省) 1400 米:4月住宅建設業者指数(NAHB) 1530 米:財務省4週間物TB入札 2000 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演(メーン州バンガ ー)