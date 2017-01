米金融・債券市場＝株価上昇受け国債価格低下、好調な小売売上高も売り要因

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時34分 102*15.00=3.4910% 前営業日終盤 102*16.50=3.4885% 10年債 米東部時間16時26分 100*27.50=2.6500% 前営業日終盤 101*01.50=2.6283% 5年債 米東部時間16時19分 100*01.50=1.6151% 前営業日終盤 100*07.25=1.5773% 2年債 米東部時間15時58分 100*00.25=0.3710% 前営業日終盤 100*01.00=0.3590% 14日の米金融・債券市場では、米株価上昇を受け国債価格が低下した。朝方発表さ れた3月の米小売売上高が予想を上回って増加、米経済の加速が裏付けられたことも国債 の売りにつながった。 午後の取引で、10年債 は5/32安、利回りは2.64%。同利回り は一時2.657%まで上昇した。 米商務省が発表した3月の米小売売上高は前月比1.1%増となり、2012年9月 以来1年半ぶりの大幅な伸びを記録。小売売上は米国の消費の約3分の1を占める。異例 の寒波による影響で昨年末から年初にかけて足踏みしていた米経済の復調が鮮明になった ことで、国債利回りが上昇した。 CRTキャピタル(コネチカット州)の金利ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は 、天候が要因となった弱さからの回復が示されたことで、株価上昇、国債価格下落につな がったとしている。 米連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小を継続し、来年の利上げ開始も視野に入るな か、米経済の力強さの度合いを見極めようと、市場では米経済指標に注目が集まっている 。 今週は15日の3月消費者物価指数のほか、16日の3月の鉱工業生産など製造業関 連の指標も発表される。また、15日にはイエレンFRB議長がアトランタ地区連銀主催 の会合に出席する予定。 ウクライナ情勢をめぐり緊張が高まるなか、ウクライナのトゥルチノフ大統領代行は この日、東部で施設を占拠している親ロシア派勢力が現地時間午前9時(日本時間同日午 後3時)の退去期限を守らなかったことを受け、同勢力が武装解除に応じなければ対テロ 作戦の一環として軍も投入した強制排除に踏み切る方針を表明。 こうしたなか、米市場の取引開始前は米国債に買いが入っていた。 Tボンド先物6月限 は9/32安の134─16/32。 Tノート先物6月限 は6.5/32安の124─19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.50)