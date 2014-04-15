再送-16日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ウォーターダイレクト が東証２部に マザーズから 甘利経済再生相が訪米（１９日まで） 経済財政諮問会議 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1330 ２月鉱工業生産確報（経産省） 1515 信託大会で黒田日銀総裁があいさつ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（火） （休場）タイ：旧正月（水かけ祭） 19日までの間に発表 中国：1─3月対中国海外直接投資 （商務省） 0830 英：3月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：3月生産者物価指数（国立統計局） 0900 ユーロ圏：2月貿易収支（統計局） 0900 独：4月景気期待指数（ＺＥＷ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：3月消費者物価指数（労働省） 1230 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で開幕のあいさつ（ ストーンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネルディスカッションでモデレータ ー（ジョージア州ストーンマウンテン） テーマ"Adding Fuel to the Engine: Will Mor e Private Liquidity Yield a Safer, More Efficient Financial System?" 1245 米：イエレンＦＲＢ議長がアトランタ地区連銀主催の会合であいさつ（ワシントン） （ 事前収録をテレビ会議方式で公表） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月対米証券投資（財務省） 1400 米：4月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 2000 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演（メーン州バンガ ー） ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Intel Corp. Q1 2014 Johnson & Johnson Q1 2014 Yahoo, Inc. １６日（水） 0000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールフォーラムであいさつ（ノ ースダコタ州ファーゴ） 0200 中国：第1・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） 3月鉱工業生産 、小売売上高 、1─3月固定資産投資（国家統計局） 0830 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1220 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストー ンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米：3月住宅着工件数（商務省） 1230 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーン マウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1315 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：3月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1625 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ニューヨーク） エコノミック・クラブにて 1725 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） 1800 米：地区連銀経済報告 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Bank of America Corp. Q1 2014 Google Q1 2014 CREDIT SUISSE GROUP AG