アジア通貨動向（15日）＝軟調、堅調な米小売売上受けたドル高で

[シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場は、軟調となっている。ウ クライナ情勢の緊迫化や堅調な米小売売上高を受けた米ドル高が背景。 16日の第1・四半期の中国国内総生産(GDP)の発表や、イエレン米連邦準備理 事会(FRB)議長の講演を前に投資家は慎重になっている。 韓国ウォン とマレーシアリンギ は、ノンデリバラブル・フォワー ド(NDF)の軟調を受け下落。 フィリピンペソ は国内輸入業者のドル需要で下落。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は、イエレンF RB議長が利上げを急がない姿勢を示せばアジア通貨の支援材料になる、との見方を示し た。 ただ、緊迫するウクライナ情勢やインドおよびインドネシアの選挙結果めぐる不透明 感、中国の景気減速懸念を踏まえると、アジア通貨の上昇余地はさほどないとみられてい る。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.88 101.82 -0.06 Sing dlr 1.2535 1.2535 +0.00 Taiwan dlr 30.200 30.233 +0.11 Korean won 1041.40 1038.90 -0.24 *Baht 32.26 32.24 -0.06 Peso 44.56 44.46 -0.24 Rupiah 11425.00 11435.00 +0.09 Rupee 60.30 60.18 -0.21 Ringgit 3.2520 3.2490 -0.09 Yuan 6.2212 6.2191 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.88 105.28 +3.33 Sing dlr 1.2535 1.2632 +0.77 Taiwan dlr 30.200 29.950 -0.83 Korean won 1041.40 1055.40 +1.34 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.56 44.40 -0.37 Rupiah 11425.00 12160.00 +6.43 Rupee 60.30 61.80 +2.49 Ringgit 3.2520 3.2755 +0.72 Yuan 6.2212 6.0539 -2.69 *タイの金融市場は祝日で休場