UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ウクライナめぐる地政学リスクの高まりで買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*31.50=3.4636% 前営業日終盤 102*15.00=3.4910% 10年債 米東部時間17時05分 101*01.00=2.6301% 前営業日終盤 100*27.50=2.6500% 5年債 米東部時間17時05分 100*00.50=1.6217% 前営業日終盤 100*01.75=1.6134% 2年債 米東部時間17時05分 100*00.25=0.3710% 前営業日終盤 100*00.25=0.3710% 15日の米金融・債券市場では、ウクライナ情勢をめぐる緊張が高まったことを受け 、安全資産とされる米国債に買いが入った。朝方発表された4月のニューヨーク州製造業 業況指数が低下したことも買いにつながった。 午後の取引で、10年債 は6/32高。利回りは2.62%と、前日終 盤の2.66%から低下した。 30年債 は19/32高。利回りは3.45%。一時は3.435%ま で低下した。 ウクライナ政府がこの日、東部で警察署や行政庁舎を占拠している親ロシア派武装勢 力に対する強制排除に乗り出したことで、地政学的リスクが高まった。 こうしたなか、米ニューヨーク連銀が朝方発表した4月のニューヨーク州製造業業況 指数はプラス1.29と、前月のプラス5.61から低下。前年11月以来の低水準とな った。クレディスイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、マイケル・チャン氏は、 「長期債を中心に買いが入る結果となった」としている。 また、労働省が発表した3月の米消費者物価指数(CPI)統計では、総合指数が前 月比0.2%上昇となり、2月の0.1%から加速。これを受け、短期債利回りが上昇す る場面もあった。 財務省は17日に180億ドルの5年物インフレ連動(TIPS)の入札を実施。F RBが前年、緩和縮小について言及した時から低迷しているインフレ連動債に対する需要 が試される。 米連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小を継続し、来年の利上げ開始も視野に入るな か、米経済の力強さの度合いを見極めようと、市場では米経済指標に注目が集まっている 。 特に16日発表のの3月の住宅着工件数は、このところの低調さの理由が異例の寒波 の影響だったのかを見極める上で注目されている。TD証券(ニューヨーク)の金利スト ラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、「これまで見られた不透明感が解消し た後に住宅市場が上向いていなかった場合、大問題となる」と述べた。 16日にはFRBが地区連銀経済報告を公表。また、イエレンFRB議長は16日に も講演を行なう。この日の講演では金融政策については言及しなかった。 米債券市場は18日はグッドフライデーのため休場。17日は短縮取引となる。 Tボンド先物6月限 は10/32高の134─26/32。 Tノート先物6月限 は横ばいの124─19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (+0.25)