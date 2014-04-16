＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１６日―４月２３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １６日（水） 0200（19日までに発表） 中国：3月対中国海外直接投資 （商務省） 0830 英：12-2月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） 7.1 7.2 0900 ユーロ圏：3月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） 1.0 0.3 （前年比、％） 0.5 0.5 （速報値） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：3月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 97.3 90.7 （許可件数／年率、万戸） 100.8 101.4 1315 米：3月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.5 0.6 （設備稼働率、％） 78.7 78.4 １７日（木） 0600 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/12までの週、1000件） 315 300 1400 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.0 １８日（金） 0130 中国：3月新築住宅価格 ２１日（月） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.5 1400 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.60 4.60 ２３日（水） 0130 豪：第1・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 2.7 トリム平均値（前期比、％） N/A 0.9 トリム平均値（前年比、％） N/A 2.6 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） （指数） N/A 48.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.2 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 52.4 （3月改定） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1345 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （3月改定） 1400 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.453 0.44 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━