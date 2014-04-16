17日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ＯＥＣＤ第２回消費税グローバルフォーラム 日銀支店長会議 0830 ４月ロイター短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0930 黒田日銀総裁・支店長会議あいさつ 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 ４月地域経済報告（さくらリポート、日銀） 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） （１９日までに発表） 中国：１─３月対中国海外直接投資 （商務省） 0830 英：１２―２月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：３月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1220 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（ストー ンマウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1230 米：３月住宅着工件数（商務省） 1230 米：スタイン・ＦＲＢ理事がアトランタ地区連銀主催会合のパネル討論に参加（ストーン マウンテン） 会合名 2014 Financial Markets Conference 1315 米：３月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：３月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1625 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ニューヨーク） エコノミック・クラブにて 1725 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） 1800 米：地区連銀経済報告 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Bank of America Corp. Q1 2014 Google １７日（木） （休場）フィリピン：聖木曜日 0600 独：３月生産者物価指数（連邦統計庁） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省２年・５年・７年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 General Electric Co. Q1 2014 Goldman Sachs Q1 2014 Morgan Stanley