＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月１７日―４月２４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １７日（木） 0600 独：3月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） -0.7 -0.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/12までの週、1000件） 315 300 1400 米：4月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 10.0 9.0 １８日（金） 0130 中国：3月新築住宅価格 ２１日（月） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.5 1400 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.60 4.60 ２３日（水） 0130 豪：第1・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 2.7 トリム平均値（前期比、％） N/A 0.9 トリム平均値（前年比、％） N/A 2.6 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） （指数） N/A 48.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.2 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 52.4 （3月改定） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1345 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.5 （3月改定） 1400 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.453 0.44 ２４日（木） 0800 独：4月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 110.7 （現況指数） N/A 115.2 （期待指数） N/A 106.4 1230 米：3月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.7 2.2 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/19までの週、1000件） N/A N/A ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━