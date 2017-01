アジア通貨動向（16日）＝大半が上昇に転じる、中国経済への懸念が後退

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半のアジア新興国 通貨が上昇に転じた。第1・四半期の中国国内総生産(GDP)伸び率が予想を上回り、 中国経済の急減速に対する懸念が和らいだ。 韓国ウォン は外銀のドル買いを背景に、一時は0.4%安の1ドル=10 44.7ウォンを付けた。中国GDPの発表を受け、一部投資家がウォンのショートカバ ーを入れたほか、国内の輸出業者も決済用にウォン買いを入れた。 フィリピンペソ が上昇。トレーダーらによると、イースター休暇を18日 に控えた国外のフィリピン人労働者による送金が背景。当初はドルのショートカバーを受 けて下落していた。 半面、タイバーツ が下落。国内金融市場が休場となっていた14─15日に その他のアジア通貨が軟調だったため、いったん売りが出た。ただ、下げ幅は縮小してい る。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.15 101.93 -0.22 Sing dlr 1.2517 1.2525 +0.06 Taiwan dlr 30.146 30.235 +0.30 Korean won 1039.10 1040.90 +0.17 Baht 32.28 32.24 -0.12 Peso 44.47 44.49 +0.04 Rupiah 11430.00 11425.00 -0.04 Rupee 60.25 60.23 -0.03 Ringgit 3.2410 3.2440 +0.09 Yuan 6.2231 6.2220 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.15 105.28 +3.06 Sing dlr 1.2517 1.2632 +0.92 Taiwan dlr 30.146 29.950 -0.65 Korean won 1039.10 1055.40 +1.57 Baht 32.28 32.86 +1.80 Peso 44.47 44.40 -0.17 Rupiah 11430.00 12160.00 +6.39 Rupee 60.25 61.80 +2.57 Ringgit 3.2410 3.2755 +1.06 Yuan 6.2231 6.0539 -2.72