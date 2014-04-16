UPDATE 1-米鉱工業生産指数、3月は予想上回る0.7％上昇　設備稼働率は08年6月以来の高水準

(内容を追加しました) ［ワシントン １６日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６日発表し た３月の鉱工業生産指数は前月比０．７％上昇し、予想の０．５％を上回った。なかでも 製造業が２カ月連続で上昇したことで、異例の寒波の影響で停滞していた経済活動が勢い を増していることが示された。 設備稼働率は７９．２％と前月の７８．８％から上昇、２００８年６月以来の高水準 となった。 ２月の鉱工業生産指数は、耐久財と鉱業が好調だったことで、１．２％上昇と、０． ６％上昇から上方修正された。 ＴＤ証券（ニューヨーク）の副首席エコノミスト、ミラン・ムルレーン氏は、「第１ ・四半期の終盤に景気動向が非常に建設的になるとのわれわれの見方を確認するもので、 今回の統計の全般的なトーンは非常に前向きなものだった」としている。 ＊米鉱工業生産指数に関するグラフィックはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/vaw93t 統計の詳細は以下のとおり。 （季節調整後、％） March Feb Jan March14/13 鉱工業生産 0.7 1.2 -0.2 3.8 前回発表 0.6 -0.1 鉱工業生産指数 103.2 102.5 101.3 March Feb Jan March'13 設備稼働率 79.2 78.8 78.1 78.0 前回発表 78.4 78.1 March Feb Jan March14/13 最終製品 0.7 1.4 -0.5 3.2 消費財 0.7 1.3 -0.7 事務機器 0.5 2.0 UNCH 非工業供給品 0.5 1.2 -0.1 建設供給品 0.2 1.0 -0.2 資材 0.9 0.9 UNCH 4.3 製造業 0.5 1.4 -0.9 2.8 耐久財 0.4 1.8 -0.8 自動車・部品 -0.8 6.9 -5.9 非耐久財 0.7 0.9 -1.0 鉱業 1.5 0.9 0.8 7.9 公益事業 1.0 -0.3 3.4 4.4 ハイテク産業生産 0.7 2.0 0.4 8.3 鉱工業生産（ハイテク除く） 0.7 1.1 -0.2 3.6 鉱工業生産（自動車・部品除く） 0.8 0.9 0.1 3.7 自動車組立（100万台、年率） 11.27 11.50 10.54 March Feb Jan March'13 設備稼働率 製造業 76.7 76.5 75.5 76.1 耐久財 76.3 76.2 75.1 自動車・部品 78.3 79.1 74.1 非耐久財 78.5 78.1 77.5 鉱業 89.1 88.2 87.8 86.4 公益事業 85.0 84.2 84.5 81.9 エコノミスト予想（ロイター調査） 鉱工業生産 ＋0.5 pct 設備稼働率 78.7 pct