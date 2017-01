米金融・債券市場＝株高受け国債価格低下、イエレンＦＲＢ議長の講演も売り材料

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時21分 103*09.00=3.4479% 前営業日終盤 102*31.50=3.4636% 10年債 米東部時間16時15分 101*00.50=2.6319% 前営業日終盤 101*01.00=2.6301% 5年債 米東部時間16時18分 99*28.25=1.6497% 前営業日終盤 100*00.50=1.6217% 2年債 米東部時間16時02分 100*00.25=0.3710% 前営業日終盤 100*00.25=0.3710% 16日の米金融・債券市場では、株価上昇を受け国債が売られ、利回りが上昇した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が講演で米経済に対する楽観的な見方を示した ことも国債の売りを誘った。 このところの経済指標で米経済の全般的な力強さが示されるなか、イエレン議長はこ の日の講演で、米経済は2016年終盤までに完全雇用を回復し、インフレもより健全な 水準に戻ることが「かなり妥当」となっていると指摘。事実上のゼロ金利政策を維持する 期間については、米経済が雇用およびインフレに関するFRBの目標からどの程度かい離 しており、目標達成までにどの程度要するかに左右されるとの考えを示した。 TD証券(ニューヨーク)の副主席エコノミスト、ミラン・ムルレーン氏は、同講演 について、「景気回復が年内に軌道に乗るとの確信を深めながらも、FRBは回復を支援 し続けるということが引き続き主なメッセージとなっている」と述べた。 イエレン議長の講演を受け、FRBの金融政策に最も大きく影響を受ける傾向のある 5年債と7年債が下落。 午後の取引で、5年債 は4/32安。利回りは1.65%と、前日終盤の 1.62%から上昇した。7年債 は5/32安。利回りは2.21%と、2. 18%から上昇した。 10年債 は2/32安、利回りは2.64%。前日はウクライナ問題を めぐる地政学リスクの高まりを受け、1カ月半ぶりの低水準となる2.60%まで下げて いた。 Tボンド先物6月限 は2/32高の134─28/32。 Tノート先物6月限 は7/32安の124─12/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (+1.00)