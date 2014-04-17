18日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0700 ４月ロイター企業調査 0850 ２月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 電事連会長（関西電力社長）会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（木） （休場）フィリピン：聖木曜日 0600 独：３月生産者物価指数（連邦統計庁） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省２年・５年・７年債入札条件 1700 米：財務省インフレ指数連動５年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 General Electric Co. Q1 2014 Goldman Sachs Q1 2014 Morgan Stanley １８日（金） （休場）米：英：独仏：香港：豪：インドネシア：シンガポール：インド：フィリピン： ブラジル：ＮＺ：グッドフライデー 0130 中国：３月新築住宅価格