アジア通貨動向（17日）＝大半が上昇、イエレンＦＲＢ議長の発言で

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場は堅調。米連邦準備理事会 (FRB)のイエレン議長のハト派的な発言が支援材料となっている。ただ、一部の市場 はイースターの祝日を前に商いは薄い。 イエレンFRB議長は16日、ニューヨークのエコノミック・クラブで行った講演で 、長期間にわたる低インフレは、物価上昇よりも米経済にとり差し迫った脅威となるとの 見方を示し、 FRBは当面は景気刺激策を維持するとの考えを示した。 一方、米グーグルとIBMの決算がさえない数字となったことから、投資家は慎重に なっており、アジア通貨の上げは限定的。 タイバーツ の上げが特に目立っている。海外投資家の国債・株式市場への資 金流入により上昇。 シンガポールドルは3月の輸出が予想以上に減少したことを受け、米ドルに対して下 落した。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.02 102.24 +0.22 Sing dlr 1.2510 1.2508 -0.02 Taiwan dlr 30.152 30.201 +0.16 Korean won 1038.40 1037.70 -0.07 Baht 32.20 32.26 +0.19 *Peso 44.43 44.43 +0.00 Rupiah 11430.00 11432.00 +0.02 Rupee 60.35 60.37 +0.03 Ringgit 3.2410 3.2420 +0.03 Yuan 6.2181 6.2214 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.02 105.28 +3.19 Sing dlr 1.2510 1.2632 +0.98 Taiwan dlr 30.152 29.950 -0.67 Korean won 1038.40 1055.40 +1.64 Baht 32.20 32.86 +2.05 Peso 44.43 44.40 -0.08 Rupiah 11430.00 12160.00 +6.39 Rupee 60.35 61.80 +2.40 Ringgit 3.2410 3.2755 +1.06 Yuan 6.2181 6.0539 -2.64 フィリピン市場は休場