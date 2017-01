米金融・債券市場＝国債価格下落、好調な米経済指標受け

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 101*31.50=3.5168% 前営業日終盤 103*08.50=3.4487% 10年債 米東部時間14時05分 100*08.00=2.7206% 前営業日終盤 100*31.50=2.6355% 5年債 米東部時間14時05分 99*16.00=1.7309% 前営業日終盤 99*28.25=1.6497% 2年債 米東部時間13時33分 99*30.50=0.3993% 前営業日終盤 100*00.25=0.3710% 17日の米金融・債券市場では、朝方発表された米経済指標が好調だったことで経済 が力強さを増していることが確認され、国債価格が下落した。 労働省が発表した12日までの週の新規失業保険週間申請件数は30万4000件と 前週から2000件増加したものの、前週につけた6年半ぶりの低水準付近にとどまった 。また、フィラデルフィア地区連銀発表の4月の製造業業況指数は16.6と、前月の9 .0から上昇し、予想の10.0も上回った。 アクション・エコノミクスの首席エコノミスト、マイケル・イングルンド氏は、「冬 の間は停滞していたが、今は勢いよく反転している」と述べた。 前日はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が講演で米経済に対する楽観的な見 方を示したことが米国債の売り要因の1つとなった。CIBC(ニューヨーク)の米財務 省証券取引部門責任者、トム・テュッティ氏は、「前日の流れが引き継ぎ、中期債に対す る売り圧力が強い展開となった」と述べた。 米債券市場はこの日は午後2時までの短縮取引、18日はグッドフライデーのため休 場となる。テュッティ氏は、薄商いのなか値動きが増幅されたとしている。 財務省は来週22日に320億ドルの2年債、23日に350億ドルの5年債、24 日に290億ドルの7年債入札を実施。中期債の価格が相対的に低下していることが、一 連の国債入札に有利に働く可能性がある。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツの固定金利部門責任者、トム・ディガロマ氏 は、「5年債は、イールドカーブがフラット化したことで過去5営業日は売り圧力にさら されたため、堅調な需要を集める可能性がある」との見方を示した。 この日は、ウクライナ問題をめぐり、ロシア、ウクライナ、米国、欧州連合(EU) がジュネーブで外相級4者協議を実施。ウクライナでの暴力の即時停止を呼びかける共同 声明が採択された。共同声明採択の報道を受け、米国債価格は下げ幅を拡大した。 終盤の取引で5年債 は12/32安。利回りは1.74%と、前日終盤の 1.66%から上昇した。 7年債 は19/32安。利回りは2.30%と、2.21%から上昇した 。 10年債 は25/32安。利回りは2.73%と、週初から最も高い水 準に上昇。前日終盤は2.64%だった。 30年債 は1─10/32安。利回りは3.52%と、3.45%から 上昇した。 財務省がこの日に実施した180億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)の 入札では、最高落札利回りがマイナス0.213%となり、WI(発行前) 取引で示さ れた水準を5ベーシスポイント(bp)以上下回った。 Tボンド先物6月限 は31/32安の133─29/32。 Tノート先物6月限 は20/32安の123─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (-0.25)