再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 18 April, 2014 All Day 米：グッドフライデー休場 All Day 英：グッドフライデー休場 All Day 独仏：グッドフライデー休場 All Day 香港：グッドフライデー休場 All Day 豪：グッドフライデー休場 All Day インドネシア：グッドフライデー休場 All Day シンガポール：グッドフライデー休場 All Day インド：グッドフライデー休場 All Day フィリピン：グッドフライデー休場 All Day ブラジル：グッドフライデー休場 All Day ＮＺ：グッドフライデー休場

Monday, 21 April, 2014 All Day 英：イースターマンデー休場 All Day 独仏：イースターマンデー休場 All Day 香港：イースターマンデー休場 All Day 豪：イースターマンデー休場 All Day ブラジル：チラデンテス記念日休場 All Day ＮＺ：イースターマンデー休場 0850 日本：３月・２０１３年度貿易統計（財務省） （予測：輸出＋６．３％、輸入＋１６．２％、貿易赤字１兆０７０４億円） 0850 日本：４月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） 2130 米：３月シカゴ連銀全米活動指数 2300 米：３月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 22 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1400 日本：２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：２月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：３月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 23 April, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２５日まで） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0045 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（トロント）"Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 0200 米：財務省２年債入札 0925 日本：中曽日銀副総裁講演（京都市、国際預金保険協会国債カンファレンス） 1030 豪：第１・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） 1045 中国：４月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1700 ユーロ圏：４月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：４月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：４月製造業ＰＭＩ速報値 1730 英：４月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2245 米：４月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：３月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 24 April, 2014 0200 米：財務省５年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合現地時間では４月２４日 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0850 日本：３月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1500 独：３月輸入物価（連邦統計庁） ２４━２９日の間に発表 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果 1700 独：４月ＩＦＯ業況指数 1730 英：３月小売売上高（国立統計局） 2100 トルコ：政策金利発表 2130 米：３月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 25 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 豪：アンザックデー休場 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問を終え韓国を訪問（２６日まで） 0000 米：財務省２年変動利付債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省７年債入札 0830 日本 ４月東京都区部消費者物価指数 （総務省）（予測：コア指数 前年比プラス２．８％） 0830 日本 ３月全国消費者物価指数 （総務省）（予測：コア 指数前年比＋１．４％）

1230 日本：４月国際投資戦略調査 1500 独：３月小売売上高（連邦統計庁） ２５━３０日の間に発表 2245 米：４月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2255 米：４月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 26 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領がマレーシアを訪問（２８日まで） Monday, 28 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領がフィリピンを訪問（２９日まで） 0850 日本：３月商業販売統計（経産省） 2300 米：３月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 29 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） Time Unknown ユーロ圏：４月景況感・業況感指数（欧州委員会） All Day 中国：労働節休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 英：第１・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2100 独：４月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：４月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 April, 2014 All Day 中国：労働節休場 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 0850 日本：３月鉱工業生産速報（経産省） 1030 日本：３月毎月勤労統計（厚労省） 1400 日本：３月住宅着工戸数（国交省） 1500 独：５月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1500 日本：４月金融・経済月報（日銀） 1545 仏：３月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1655 独：４月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：４月消費者物価指数速報値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：４月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第１・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 2130 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） 2245 米：４月シカゴ地区購買部協会景気指数 Thursday, 01 May, 2014 All Day 中国：労働節休場 Time Unknown 日本：財政資金対民間収支（４月実績・５月見込み） Time Unknown 米：４月自動車販売台数 All Day 独仏：メーデー休場 All Day 香港：労働節休場 All Day 台湾：メーデー休場 All Day マレーシア：メーデー休場 All Day インドネシア：メーデー休場 All Day シンガポール：メーデー休場 All Day タイ：メーデー休場 All Day インド：メーデー休場 All Day フィリピン：メーデー休場 All Day ブラジル：メーデー休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1000 中国：４月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1400 日本：４月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 2030 米：４月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：３月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） 2245 米：４月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：４月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：３月建設支出（商務省） Friday, 02 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、５日まで） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0830 日本：３月完全失業率（総務省） 0830 日本：３月家計調査（総務省） 0830 日本：３月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：４月マネタリーベース（日銀） 1700 ユーロ圏：４月製造業ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：3月失業率（統計局） 2130 米：４月雇用統計（労働省） 2300 米：３月製造業新規受注（商務省） Saturday, 03 May, 2014 1000 中国：４月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 05 May, 2014 All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、最終日） All Day 英：バンクホリデー休場 All Day タイ：戴冠記念日休場 All Day 韓国：子供の日休場 1045 中国：４月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 2300 米：４月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Tuesday, 06 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） All Day 香港：仏誕節休場 All Day 韓国：仏誕節休場 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0930 豪：３月貿易収支（連邦統計局） 1230 豪：中銀理事会（金利発表） 2130 米：３月貿易収支（商務省） Wednesday, 07 May, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（８日まで） Time Unknown インドネシア：総選挙結果の公式発表 0200 米：財務省３年債入札 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） 1045 中国：４月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 2130 米：第１・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Thursday, 08 May, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 0200 米：財務省１０年債入札 0400 米：３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演（ニューヨーク） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） 2225 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（シカゴ）会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 2230 米：タルーロＦＲＢ理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演（シカゴ）会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition Friday, 09 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール）金融政策や経済には言及しない予定 質疑応答なし 0200 米：財務省３０年債入札 1400 日本：３月景気動向指数 Monday, 12 May, 2014 Time Unknown 日本：４月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day インド：下院総選挙（投票最終日）５月１６日開票 Tuesday, 13 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day マレーシア：釈迦誕生日休場 All Day シンガポール：釈迦誕生日休場 All Day タイ：釈迦誕生日休場 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0300 米：４月財政収支（財務省） 2130 米：４月輸出入物価（労働省） Wednesday, 14 May, 2014 Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 1500 日本：４月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 2130 米：４月卸売物価指数（労働省） Thursday, 15 May, 2014 All Day インドネシア：釈迦誕生日休場 0850 日本：３月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：４月消費動向調査（内閣府） 1500 日本：４月投信概況 2130 米：５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：４月消費者物価指数（労働省） 2200 米：３月対米証券投資（財務省） 2215 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 米：５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 16 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） 2130 米：４月住宅着工件数（商務省） 2255 米：５月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 19 May, 2014 0830 日本：５月ロイター短観 0850 日本：３月機械受注（内閣府） Tuesday, 20 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0700 日本：５月ロイター企業調査 1400 日本：３月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） Wednesday, 21 May, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 0130 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン） Thursday, 22 May, 2014 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） 0300 米：４月２９─３０日のＦＯＭＣ発表議事要旨 2300 米：４月中古住宅販売（全米リアルター協会） 2300 米：４月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 23 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 2300 米：４月新築１戸建て住宅販売（商務省） Monday, 26 May, 2014 All Day 米：メモリアルデー休場 All Day 英：バンクホリデー休場 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day インドネシア：ムハマド昇天祭休場 2130 米：４月耐久財受注（商務省） 2300 米：５月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 28 May, 2014 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Thursday, 29 May, 2014 All Day インドネシア：キリスト昇天祭休場 0850 日本：４月商業販売統計経産省） 2130 米：第１・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第１・四半期企業利益（商務省） Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：４月完全失業率（日本） 0830 日本：４月家計調査（総務省） 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：４月鉱工業生産速報（経産省）） 1230 日本：５月国際投資戦略調査 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） 2130 米：４月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：５月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：５月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） "Rules-Based Policy: From Theory to Practice"