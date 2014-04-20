〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２１日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２１日―２５日の海外経済指標】 ２１日（月） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.5 1400 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.55 4.60 ２３日（水） 0130 豪：第1・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.2 2.7 トリム平均値（前期比、％） 0.7 0.9 トリム平均値（前年比、％） 2.9 2.6 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） （指数） N/A 48.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.1 53.1 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 52.4 52.2 （3月改定） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1345 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 56.0 55.5 （3月改定） 1400 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.451 0.44 ２４日（木） 0800 独：4月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.5 110.7 （現況指数） 115.7 115.2 （期待指数） 105.9 106.4 1230 米：3月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 2.0 2.2 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/19までの週、1000件） 310 304 Time Unknown 米：3月住宅着工許可件数改定値（商務省） ２５日（金） 0830 英：3月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.4 1.7 （前年比、％） 3.8 3.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.3 （3月改定） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 83.0 82.6 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２１日―２５日の海外行事予定】 ２１日（月） 休場：英独仏、香港、豪、ニュージーランド（以上イースターマンデー） ブラジル（チラデンテス記念日） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２日（火） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1545 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（トロント） "Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 1700 米：財務省2年債入札 ２３日（水） Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２５日まで） 0830 英：4月中銀金融政策委員会の議事録 1700 米：財務省5年債入札 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合（現地時間では２４日） ２４日（木） 0900 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（アムステルダム） De Nederlandsche Bank 200 years: central banking in the next two decades 1200 トルコ：政策金利発表 1500 米：財務省2年変動利付債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 ２５日（金） 休場：豪（アンザックデー） All Day 米：オバマ大統領が日本訪問を終え韓国を訪問（２６日まで）