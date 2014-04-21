＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４月２１日―４月２８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２１日（月） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.5 1400 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.55 4.60 ２３日（水） 0130 豪：第1・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.2 2.7 トリム平均値（前期比、％） 0.7 0.9 トリム平均値（前年比、％） 2.9 2.6 0145 中国：4月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） （指数） N/A 48.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.1 53.1 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.0 （3月改定） 0800 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 52.4 52.2 （3月改定） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1345 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 56.0 55.5 （3月改定） 1400 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.451 0.44 ２４日（木） 0800 独：4月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.5 110.7 （現況指数） 115.7 115.2 （期待指数） 105.9 106.4 1230 米：3月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 2.0 2.2 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.4 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （4/19までの週、1000件） 310 304 Time Unknown 米：3月住宅着工許可件数改定値（商務省） ２５日（金） 0830 英：3月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.4 1.7 （前年比、％） 3.8 3.7 1345 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.3 （3月改定） 1355 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 83.0 82.6 （速報値） ２８日（月） 1400 米：３月米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 93.9 （前月比、％） N/A -0.8 ２８─２９日に発表予定 0600 独：３月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 -0.1 （前年比、％） -2.9 -2.7 ２８─３０日に発表予定 0600 独：３月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━