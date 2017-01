アジア通貨動向（21日）＝大半が軟化、インドネシアルピアが下げ主導

[シンガポール 21日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半のアジア新興国 通貨が軟化。前向きな内容となった米経済指標のほか、ウクライナ情勢をめぐる警戒感を 背景にドルが堅調に推移した。イースターの祝日のため世界的に一部市場が休場となって おり、薄商いとなっている。 インドネシアルピア がアンダーパフォーム。トレーダーらによると、企業に よる月末のドル需要が背景。 4月のインフレ率が前年同月比7.2%上昇に鈍化する可能性があるとの中銀見通し はほとんど材料視されなかった。 マレーシアリンギは薄商いの中、下落。軟調なノンデリバラブルフォワードMYRMNDF OR=の動きに連れた。 トレーダーらによると、米経済指標を受けた米国債利回りの上昇がリンギに対して一 段の重しとなる可能性があるものの、200日移動平均の1ドル=3.2506リンギ前 後が支持線となりそうだという。 米労働省が17日発表した12日終了週の新規失業保険週間申請件数は、前週につけ た6年半ぶりの低水準付近で、経済の底堅さをさらに裏付ける内容となった。 また、米フィラデルフィア地区連銀が17日発表した4月の製造業業況指数は16. 6と、前月の9.0から上昇し、予想の10.0も上回った。 これらの指標を受け、ドル指数 は上昇した。 ただ、一部アナリストらは、堅調な米経済によりアジア域内の輸出業者が恩恵を受け る可能性があるとして、アジア新興国通貨の下げ幅はそれほど拡大しないとの見方を示し た。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.55 102.45 -0.10 Sing dlr 1.2520 1.2529 +0.07 Taiwan dlr 30.230 30.230 +0.00 Korean won 1037.80 1037.40 -0.04 Baht 32.23 32.18 -0.16 Peso 44.42 44.43 +0.03 Rupiah 11437.00 11415.00 -0.19 Rupee 60.36 60.29 -0.12 Ringgit 3.2465 3.2405 -0.18 Yuan 6.2253 6.2242 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.55 105.28 +2.66 Sing dlr 1.2520 1.2632 +0.89 Taiwan dlr 30.230 29.950 -0.93 Korean won 1037.80 1055.40 +1.70 Baht 32.23 32.86 +1.95 Peso 44.42 44.40 -0.05 Rupiah 11437.00 12160.00 +6.32 Rupee 60.36 61.80 +2.38 Ringgit 3.2465 3.2755 +0.89 Yuan 6.2253 6.0539 -2.75