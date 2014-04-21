22日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 コロプラ が東証１部に マザーズから 0800 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 2月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２１日（月） Time Unknown バイデン米副大統領がウクライナ訪問（２２日まで） 休場：英独仏、香港、豪、ニュージーランド（以上イースターマンデー） ブラジル（チラデンテス記念日） 1230 米：3月シカゴ連銀全米活動指数 1400 米：3月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ 21 Apr BMO Q1 2014 Kimberly-Clark ２２日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：2月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1400 米：3月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1545 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（トロント） "Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 1700 米：財務省2年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ 22 Apr BMO Q1 2014 Comcast Corp. 22 Apr BMO Q1 2014 Lockheed Martin 22 Apr BMO Q1 2014 McDonald's Corp. 22 Apr AMC Q1 2014 AT&T Inc. 22 Apr NL KONINKLIJKE PHILIPS NV Q1