22日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 コロプラ が東証1部に マザーズから 0800 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札(財務省) 1245 流動性供給入札結果(財務省) 1400 2月景気動向指数CI改訂(内閣府) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 21日(月) Time Unknown バイデン米副大統領がウクライナ訪問(22日まで) 休場:英独仏、香港、豪、ニュージーランド(以上イースターマンデー) ブラジル(チラデンテス記念日) 1230 米:3月シカゴ連銀全米活動指数 1400 米:3月景気先行指数(コンファレンス・ボード) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 <海外主要企業決算発表予定> 21 Apr BMO Q1 2014 Kimberly-Clark 22日(火) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:2月住宅価格指数(連邦住宅金融局) 1400 米:3月中古住宅販売(全米リアルター協会) 1530 米:財務省4週間物TB入札 1545 米:バーナンキ前FRB議長が講演(トロント) "Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 1700 米:財務省2年債入札 <海外主要企業決算発表予定> 22 Apr BMO Q1 2014 Comcast Corp. 22 Apr BMO Q1 2014 Lockheed Martin 22 Apr BMO Q1 2014 McDonald's Corp. 22 Apr AMC Q1 2014 AT&T Inc. 22 Apr NL KONINKLIJKE PHILIPS NV Q1