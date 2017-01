UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回りほぼ横ばい、経済指標に注目

(内容を追加しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*30.00=3.5194% 前営業日終盤 101*31.50=3.5168% 10年債 米東部時間17時05分 100*09.50=2.7151% 前営業日終盤 100*08.00=2.7206% 5年債 米東部時間17時05分 99*17.50=1.7210% 前営業日終盤 99*16.00=1.7309% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.75=0.3952% 前営業日終盤 99*30.50=0.3993% 21日の米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ横ばいで推移。ウクライナ情勢へ の不安がくすぶるなか、前週の底堅い経済指標を受け、今週発表される指標も同様の内容 になるのではないかとの見方が広がった。 市場では、耐久財受注や住宅販売、週間の新規失業保険申請件数、消費者信頼感指数 などが注目されている。 ウクライナ東部では今週に入っても親ロシア派勢力が行政庁舎などの占拠を続けてお り、先週、欧米とロシア、ウクライナがまとめた事態沈静化策での合意は早くも揺らいで いる。こうしたなか、ケリー米国務長官は21日、ロシアのラブロフ外相と電話会談を行 い、ウクライナが前週のジュネーブでの4者合意を履行しやすくするために、ロシアに対 し具体策をとるよう求めた。 この日は欧州などでイースター(復活祭)翌日の祝日のため休場だったことから、積 極的な取引が見られなかったという。 入札関連では、22日に320億ドルの2年債、23日に350億ドルの5年債、2 4日に290億ドルの7年債の入札が実施される。 指標10年債 は1/32安。利回りは2.715%、前週17日は2. 71%。18日はグッドフライデーのため休場だった。 30年債 利回りは3.52%、前週17日は3.51%。 5年債 利回りは1.72%。前週17日は1.73%。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2019年1月─12月に償還を迎える国債 36億5000万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は6/32安の133─23/32。 Tノート先物6月限 は0.50/32安の123─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-0.50)