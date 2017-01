アジア通貨動向（22日）＝下落、インドネシアルピアがけん引

[シンガポール 22日 ロイター] - アジア通貨市場では、ドル高を背景にイン ドネシアルピアがアジア新興国通貨の下げを主導。また、中国の流動性などをめぐる懸念 がアジア株を押し下げている。 ルピア は一時0.7%安の1ドル=1万1525ルピアとなり、3月6日以 来約7週間ぶり安値を付けた。国内輸入業者による月末のドル需要や、軟調なノンデリバ ラブル市場が背景。 アナリストらによると、1万1489ルピアの支持線を突破したため、55日移動平 均である1万1552ルピアまで軟化する可能性がある。 マレーシアリンギ とシンガポールドル はそれぞれ人民元安に連れて 、2週間ぶり安値に下落。 リンギは一時0.4%安の1ドル=3.2635リンギ。国内輸出業者の月末需要が みられなかった。 1─4月の上昇局面からの38.2%戻し水準3.2655リンギが下値支持線とみ られている。 シンガポールドルは0.2%安の1米ドル=1.2549シンガポールドル。ただ、 企業の月末需要に伴い下げ幅は縮小した。 フィリピンペソ は下落。ドルのショートカバーが入った。ただ、引き続き 薄商いとなる中、投資家は一段のペソ売りをためらっている。 中銀総裁は前日遅く、ボラティリティーへの警戒感を示した。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.65 102.60 -0.05 Sing dlr 1.2543 1.2520 -0.18 Taiwan dlr 30.270 30.268 -0.01 Korean won 1038.80 1039.00 +0.02 Baht 32.29 32.26 -0.11 Peso 44.51 44.43 -0.18 Rupiah 11515.00 11440.00 -0.65 Rupee 60.69 60.59 -0.16 Ringgit 3.2605 3.2505 -0.31 Yuan 6.2348 6.2274 -0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.65 105.28 +2.56 Sing dlr 1.2543 1.2632 +0.71 Taiwan dlr 30.270 29.950 -1.06 Korean won 1038.80 1055.40 +1.60 Baht 32.29 32.86 +1.77 Peso 44.51 44.40 -0.25 Rupiah 11515.00 12160.00 +5.60 Rupee 60.69 61.80 +1.84 Ringgit 3.2605 3.2755 +0.46 Yuan 6.2348 6.0539 -2.90