UPDATE 1-米金融・債券市場＝短・中期債利回り上昇、精彩欠く2年債入札など重し

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*13.50=3.4934% 前営業日終盤 101*30.00=3.5194% 10年債 米東部時間17時05分 100*10.50=2.7114% 前営業日終盤 100*09.50=2.7151% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.75=1.7327% 前営業日終盤 99*17.50=1.7210% 2年債 米東部時間16時58分 99*30.25=0.4034% 前営業日終盤 99*30.75=0.3952% 22日の米金融・債券市場では、短・中期債利回りが小幅上昇した。さえない2年債 入札に加え、米経済の改善の兆しを受けて米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締 め観測が高まっており、長期債が選好される展開となっている。 3月の中古住宅販売戸数は前月比0.2%減の年率459万戸と、2012年7月以 来の低水準となった。ただ、予想の455万戸は上回った。また供給物件が増えたほか、 初めて住宅を購入した人の割合も上昇した。 ING・USインベストメント・マネジメントのグローバル金利ポートフォリオマネ ジャー、ジェイク・ローリー氏は「中古住宅販売戸数データはこれまでの指標で見られた 米経済の堅調さを一部裏付けており、利回りの押し上げ要因になった」と指摘した。 市場関係者によると、今週発表される耐久財受注や消費者信頼感、新規失業保険申請 件数などのデータも、異例の寒波の影響から米経済が立ち直りつつあるとの見方を後押し する内容になると見込まれている。 320億ドルの2年債入札では、機関投資家など直接入札者の落札比率が18.95 %と、3月の21. 53%から低下し、昨年7月以降で最低となった。 入札を受けて短期債が売られる一方、長期債はしっかりとなった。23日には350 億ドルの5年債、24日には290億ドルの7年債入札が行われる。 午後終盤の取引で、5年債 は2/32安。利回りは1.741%と、前日 の1.72%から上昇した。 10年債 はほぼ横ばい。利回りは2.721%。 30年債 は14/32高。利回りは3.5%、前日は3.526%だっ た。 FRBはこの日、2039年11月─2043年8月に償還を迎える国債を10億2 000万ドル買い入れた。 Tボンド先物6月限 は7/32高の133─30/32。 Tノート先物6月限 は3.50/32安の123─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.25)