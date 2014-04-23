ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Wednesday, 23 April, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - All Day 米：オバマ大統領が日本訪問（２５日まで） - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0045 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（トロント） - "Eight Years of Crisis Management at the Federal Reserve and the Way Forward" 0200 米：財務省2年債入札 - 0900 日本：衆議院財務金融委員会 - 0925 日本：中曽日銀副総裁講演（京都市） - 1000 日本：全国財務局長会議 - 1000 日本電産 永守社長会見

1030 豪：第1・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1045 中国：4月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1100 自動車８社３月度生産・販売・輸出実績 1320 日本：鉄連会長会見 - 1600 日本：日銀金融システムリポート - 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：4月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ速報値 - 1730 英：4月中銀金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2245 米：4月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：3月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Thursday, 24 April, 2014 Time Unknown 米：3月住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0200 米：財務省5年債入札 - 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース) - 0850 日本：３月企業向けサービス価格指数（日銀） - 0930 日本：財政制度等審議会国有財産分科会 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：2年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1400 日本：政府税調・法人課税ＤＧ／国際課税ＤＧ - 1400 日本：政府税調法人課税ＤＧ - 終了後、大田座長・中里会長会見 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1700 独：4月ＩＦＯ業況指数 - 1800 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が基調講演（アムステルダム） - 会合名 De Nederlandsche Bank 200 years: central banking in the next two decades 2100 トルコ：政策金利発表 - 2130 米：3月耐久財受注（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 25 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ロシア：中銀金利決定会合 - All Day 豪：アンザックデー - 休場 All Day 米：オバマ大統領が日本訪問を終え韓国を訪問（２６日まで） - 0000 米：財務省2年変動利付債入札条件 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物・５２週ＴＢ週間定例入札条件 - 0115 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が銀行同盟に関する会合で講演（マドリード） - 0200 米：財務省7年債入札 - 0830 日本 ４月東京都区部消費者物価指数 - ４月東京都区部消費者物価指数 0830 日本 ３月全国消費者物価指数 - ３月全国消費者物価指数 1230 日本：４月国際投資戦略調査 - 1300 日本：財政制度等審議会財政投融資分科会 - 1730 英：3月小売売上高（国立統計局） - 2245 米：4月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2255 米：4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 26 April, 2014 All Day 米：オバマ大統領がマレーシアを訪問（２８日まで） - Monday, 28 April, 2014 Time Unknown 米：グリーンスパン元ＦＲＢ議長がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - All Day 米：オバマ大統領がフィリピンを訪問（２９日まで） - 0850 日本：３月商業販売統計経産省） 1500 独：3月輸入物価（連邦統計庁） - 28━29日の間に発表 1500 独：3月小売売上高（連邦統計庁） - 28━30日の間に発表 2300 米：3月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - 2330 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁がドイツ連立与党の会合で講演（独ボン） - Tuesday, 29 April, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで） - All Day 中国：労働節 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1700 ユーロ圏：3月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2100 独：4月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：2月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2300 米：4月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 2300 ユーロ圏：4月景況感・業況感指数（欧州委員会） - Wednesday, 30 April, 2014 All Day 中国：労働節 - 休場 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省2年変動利付債入札 - 0850 日本：３月鉱工業生産速報（経産省）） 1030 日本：3月毎月勤労統計（厚労省） - 1400 日本：３月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 1500 独：5月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1500 日本：４月金融・経済月報（日銀） - 1545 仏：3月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1655 独：4月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：4月消費者物価指数速報値（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 米：4月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） - 2130 米：第１・四半期雇用コスト指数（労働省） - 2245 米：4月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Thursday, 01 May, 2014 All Day 中国：労働節 - 休場 Time Unknown 日本：財政資金対民間収支（４月実績・５月見込み） - Time Unknown 米：4月自動車販売台数 - All Day 独仏：メーデー - 休場 All Day 香港：労働節 - 休場 All Day 台湾：メーデー - 休場 All Day マレーシア：メーデー - 休場 All Day インドネシア：メーデー - 休場 All Day シンガポール：メーデー - 休場 All Day タイ：メーデー - 休場 All Day インド：メーデー - 休場 All Day フィリピン：メーデー - 休場 All Day ブラジル：メーデー - 休場 0000 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1000 中国：4月製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1020 日本： 国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本： 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：１０年利付国債（５月債）の発行予定額等 - 1030 ＊日本ＧＥフォーラム - 水素・燃料電池戦略に関する日本ＧＥ主催の講演会。トヨタの技術統括主査などが講演。記事化はなしの予定。 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：４月経済・物価情勢の展望全文（日銀） - 1400 自販連・全軽協による新車（登録車・軽自動車）販売台数４月分

1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 2030 米：4月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：３月個人所得・消費支出（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 2245 米：4月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：4月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：３月建設支出（商務省） - Friday, 02 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、５日まで） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：３月完全失業率（総務省） - 0830 日本：３月家計調査（総務省） - 0830 日本：３月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：４月マネタリーベース（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債（５月債)の発行予定額等 - 1030 豪：第1・四半期ＰＰＩ（連邦統計局） - 1700 ユーロ圏：4月製造業ＰＭＩ改定値 - 1700 日本：買入消却入札による買入れの詳細及び累計 - 1800 ユーロ圏：3月失業率（統計局） - 2130 米：４月雇用統計（労働省） - 2300 米：3月製造業新規受注（商務省） - Saturday, 03 May, 2014 1000 中国：4月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 05 May, 2014 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - All Day アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会（カザフスタン・アスタナ、最終日） - All Day 英：バンクホリデー - 休場 All Day タイ：戴冠記念日 - 休場 All Day 韓国：子供の日 - 休場 All Day 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）会合（パリ、６日まで） - 1045 中国：4月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1800 ユーロ圏：3月生産者物価指数（統計局） - 2245 米：4月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：4月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Tuesday, 06 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - All Day 香港：仏誕節 - 休場 All Day 韓国：仏誕節 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：3月貿易収支（連邦統計局） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1700 ユーロ圏：4月サービスＰＭＩ改定値 - 1700 ユーロ圏：4月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] - 1800 ユーロ圏：3月小売売上高（統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：3月貿易収支（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 07 May, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （８日まで） Time Unknown インドネシア：総選挙結果の公式発表 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） - 1045 中国：4月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1545 仏：3月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1900 独：3月鉱工業受注（経済技術省） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：第1・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - Thursday, 08 May, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 米：4月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 中国：4月貿易統計 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0400 米：3月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - 1900 独：3月鉱工業生産（経済技術省） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） - 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演（ニューヨーク） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ブリュッセル） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2225 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ（シカゴ） - 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition 2230 米：タルーロＦＲＢ理事がシカゴ地区連銀主催の会合で講演（シカゴ） - 会合名 50th Annual Conference on Bank Structure and Competition Friday, 09 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ - 「The Balance Sheets of Younger Americans: Is the American Dream at Risk?」 1030 中国：4月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1400 日本：３月景気動向指数 - 1500 独：3月貿易収支（連邦統計庁） - 1730 英：3月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：3月製造業生産（国立統計局） - 2300 米：3月卸売在庫（商務省） - Saturday, 10 May, 2014 Time Unknown 中国：4月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定 Monday, 12 May, 2014 Time Unknown 日本：４月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day インド：下院総選挙（投票最終日） - ５月１６日開票 Tuesday, 13 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day マレーシア：釈迦誕生日 - 休場 All Day シンガポール：釈迦誕生日 - 休場 All Day タイ：釈迦誕生日 - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が会合であいさつ - 「Reinventing Older Communities: Bridging Growth and Opportunity」 0300 米：4月財政収支（財務省） - 1430 中国：4月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 独：4月卸売物価指数（連邦統計庁） - 13─16日に発表予定 1800 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2030 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：4月輸出入物価（労働省） - 2130 米：4月小売売上高（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：3月企業在庫（商務省） - Wednesday, 14 May, 2014 Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1545 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：4月卸売物価指数（労働省） - Thursday, 15 May, 2014 All Day インドネシア：釈迦誕生日 - 休場 0850 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1400 日本：4月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：4月投信概況 - 1500 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - 1800 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） - 2130 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2130 米：4月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2200 米：3月対米証券投資（財務省） - 2215 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2300 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Friday, 16 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インド：下院総選挙開票 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） - 1800 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） - 2130 米：4月住宅着工件数（商務省） - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 19 May, 2014 0830 日本：５月ロイター短観 - 0850 日本：3月機械受注（内閣府） Tuesday, 20 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0700 日本：５月ロイター企業調査 - 1400 日本：3月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - Wednesday, 21 May, 2014 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン） - Thursday, 22 May, 2014 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） - 0300 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 - 1330 東芝、経営方針説明会 - 説明者： 田中久雄社長 2300 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 23 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 2300 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Monday, 26 May, 2014 All Day 米：メモリアルデー - 休場 All Day 英：バンクホリデー - 休場 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 - 休場 2130 米：4月耐久財受注（商務省） - 2300 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 28 May, 2014 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Thursday, 29 May, 2014 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：4月商業販売統計経産省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2130 米：第１・四半期企業利益（商務省） - Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0830 日本：４月完全失業率（日本） - 0830 日本：４月家計調査（総務省） - 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：4月鉱工業生産速報（経産省）） 1230 日本：５月国際投資戦略調査 - 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 2130 米：４月個人所得・消費支出（商務省） - 2245 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 - 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） - "Rules-Based Policy: From Theory to Practice" Sunday, 01 June, 2014 All Day 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 - Monday, 02 June, 2014 0850 日本：1─3月法人企業統計 - 2300 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：４月建設支出（商務省） - Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：4月毎月勤労統計（厚労省） - Wednesday, 04 June, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、５日まで） 2115 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：4月貿易収支（商務省） - 2130 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2300 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - Thursday, 05 June, 2014 Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、最終日） 0300 米：地区連銀経済報告 - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2030 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - Friday, 06 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本：4月景気動向指数 - 2130 米：５月雇用統計（労働省） -