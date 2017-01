アジア通貨動向（23日）＝大半が下落、インドネシアルピアが7週間強ぶり安値

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア通貨市場では、中国人民元が1年4 カ月ぶりの安値を付ける中、大半のアジア新興国通貨が下落。インドネシアルピアは月末 のドル需要拡大を背景に7週間強ぶりの安値水準に下落した。 4月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が節目の50を4カ月連続で 割り込んだものの、ほとんど材料視されなかった。 ルピア は一時1.2%安の1ドル=1万1655ルピア。3月4日以来の安 値を付けた。 トレーダーらによると、日系銀行など一部外国銀行が配当収入を本国に送金するため ドルを買い入れた。 中銀によるルピア安是正介入への警戒感から、ルピアの下げ幅は縮小した。ただ、ト レーダーらによると、国内政治をめぐる不透明感や経常赤字に対する懸念から、ルピアは 一段安が見込まれている。 タイバーツ は下落。輸入業者によるドル需要や、中銀の政策決定会合が控え ていることを受けた。 韓国ウォン が下落。オフショアファンドや国内輸入業者によるドル需要を 受けた。 トレーダーらによると、一方で国内輸出業者が月末決済のためにウォン買いを入れて おり、下げ幅は限定的となった。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.55 102.62 +0.06 Sing dlr 1.2575 1.2556 -0.15 Taiwan dlr 30.285 30.303 +0.06 Korean won 1040.00 1037.70 -0.22 Baht 32.39 32.34 -0.15 Peso 44.63 44.54 -0.20 Rupiah 11645.00 11515.00 -1.12 Rupee 60.98 60.76 -0.36 Ringgit 3.2685 3.2670 -0.05 Yuan 6.2426 6.2375 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.55 105.28 +2.66 Sing dlr 1.2575 1.2632 +0.45 Taiwan dlr 30.285 29.950 -1.11 Korean won 1040.00 1055.40 +1.48 Baht 32.39 32.86 +1.45 Peso 44.63 44.40 -0.52 Rupiah 11645.00 12160.00 +4.42 Rupee 60.98 61.80 +1.34 Ringgit 3.2685 3.2755 +0.21 Yuan 6.2426 6.0539 -3.02