24日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 日本リート投資法人 投資証券 が東証に(発行価格25万2000円) 東証1部指定 アサンテ 東証2部から 東証1部指定 サクセスホールディングス 東証2部から 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 0850 3月企業向けサービス価格指数(日銀) - 0930 財政制度等審議会国有財産分科会 - 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 2年利付国債の入札発行 (財務省) - 1030 流動性供給入札の発行予定額等(財務省) - 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) - 1245 2年利付国債の入札結果(財務省) - 1400 政府税調・法人課税DG/国際課税DG 1400 政府税調法人課税DG 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) - ●決算 信越化学、JFEHD、キヤノン、三菱自動車、日立建機、JT、ダイハツ ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT Wednesday, 23 April, 2014 Time Unknown タイ:中銀金融政策決定会合 All Day 米:オバマ大統領が日本訪問(25日まで) All Day 海外主要企業決算発表予定 23 Apr AMC Q2 2014 Apple Inc. 23 Apr BMO Q1 2014 The Boeing Company 23 Apr BMO Q1 2014 The Dow Chemical Company 23 Apr AMC Q1 2014 Facebook 23 Apr AMC Q1 2014 Texas Instruments 23 Apr AMC Q2 2014 QUALCOMM 23 Apr SE 05:30 ERICSSON Q1 23 Apr GB 06:00 ARM HOLDINGS PLC Q1 0800 ユーロ圏:4月総合PMI速報値 0800 ユーロ圏:4月サービス部門PMI速報値 0800 ユーロ圏:4月製造業PMI速報値 0830 英:4月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1345 米:4月製造業PMI速報値(マークイット) 1400 米:3月新築1戸建て住宅販売(商務省) 1700 米:財務省5年債入札 2100 ニュージーランド:中銀金融政策決定会合 現地時間では4月24日 Thursday, 24 April, 2014 Time Unknown 米:3月住宅着工許可件数改定値(商務省) All Day 海外主要企業決算発表予定 24 Apr Q1 2014 Caterpillar Inc. 24 Apr BMO Q1 2014 CocaCola Enterprises 24 Apr Q1 2014 General Motors Company 24 Apr AMC Q3 2014 Microsoft 24 Apr AMC Q1 2014 Amazon.com Inc 24 Apr AMC Q2 2014 Visa Inc. 24 Apr GB ASTRAZENECA PLC Q1 24 Apr CH NOVARTIS AG Q1 24 Apr GB UNILEVER PLC Q1 24 Apr FR AMC RENAULT SA Q1 0800 独:4月IFO業況指数 0900 ユーロ圏:ドラギECB総裁が基調講演(アムステルダム) 会合名 De Nederlandsche Bank 200 years: central banking in the next two decades 1200 トルコ:政策金利発表 1230 米:3月耐久財受注(商務省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1500 米:財務省2年変動利付債入札条件 1500 米:財務省3カ月・6カ月物・52週TB週間定例入札条件 1615 ユーロ圏:コンスタンシオECB副総裁が銀行同盟に関する会合で講演(マドリード) 1700 米:財務省7年債入札