UPDATE1-〔表〕主要バイサイドの2014年度資産運用計画

(住友生命を追加しました) ［東京 ２３日 ロイター］ - 主要バイサイドの２０１４年度資産運用計画（一般勘定）は以下の通 り。 ｜ 国内株式 ｜ 国内債券 ｜ 外国証券 ──────────────────────────────────────── 日本生命｜ 横ばい ｜８０００億円超の積み増し｜ヘッジ・オープンを合わ ｜ ｜（内訳：国債４０００億円｜せて外債は横ばいか減少 ｜ ｜超、残りはクレジット） ｜機動的に対応 ──────────────────────────────────────── 明治安田｜ 残高圧縮 ｜金利環境を見つつ慎重に ｜外株・外債ともに増加。 生命｜ ｜買い入れ ｜ヘッジ付は国内金利に ｜ ｜ ｜応じて機動的に対応 ──────────────────────────────────────── 住友生命｜ 横ばい ｜純増 ｜外債を純増 ｜ ｜平準的な購入額からは減額｜米債利回り上昇局面で ｜ ｜ ｜積極投資 ──────────────────────────────────────── 三井生命｜ 微減 ｜１０００億円規模で増加 ｜ヘッジ外債は数百億円増 ｜ ｜ ｜オープン外債も増加 ──────────────────────────────────────── 朝日生命｜横ばいからやや微減 ｜横ばい、低金利環境下では｜欧米債中心に数百億円増 ｜銘柄入れ替えを実施 ｜投資抑制 ｜ヘッジ比率は９割基本 ──────────────────────────────────────── 大同生命｜内外株式合算して ｜横ばい ｜外債は増加方向、 ｜横ばい ｌデュレーション伸ばす予定｜基本的に為替ヘッジ付き ──────────────────────────────────────── 太陽生命｜市場動向を見ながら、｜デュレーション維持 ｜残高ベースで横ばい想定 ｜多少増やす程度 ｜残高ベースで横ばい想定 ｜ヘッジ比率は若干低下 ｜ ｜ ｜させる可能性も ──────────────────────────────────────── 富国生命｜１００億円積み増し ｜１００億円積み増し ｜外債３００億円積み増し ｜ ｜金利や流動性次第で変更も｜外株１００億円積み増し ──────────────────────────────────────── 三井住友｜純投資としては ｜円金利資産への投資が柱 ｜外債、外株は微増にとど ｜持たない ｜ ｜まる ──────────────────────────────────────── 損保ジャ｜削減スタンス ｜ＡＬＭ対応で必要分だけ積｜数百億円規模の投資検討 ｜ ｜み増す ｜相場次第で機動的に対応 ──────────────────────────────────────── ：損保ジャは損害保険ジャパン・日本興亜損害保険 (金融マーケットチーム)