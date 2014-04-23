UPDATE1-〔表〕主要バイサイドの2014年度資産運用計画

Investing |
(住友生命を追加しました) ［東京 ２３日 ロイター］ - 主要バイサイドの２０１４年度資産運用計画（一般勘定）は以下の通 り。 ｜ 国内株式 ｜ 国内債券 ｜ 外国証券 ──────────────────────────────────────── 日本生命｜ 横ばい ｜８０００億円超の積み増し｜ヘッジ・オープンを合わ ｜ ｜（内訳：国債４０００億円｜せて外債は横ばいか減少 ｜ ｜超、残りはクレジット） ｜機動的に対応 ──────────────────────────────────────── 明治安田｜ 残高圧縮 ｜金利環境を見つつ慎重に ｜外株・外債ともに増加。 生命｜ ｜買い入れ ｜ヘッジ付は国内金利に ｜ ｜ ｜応じて機動的に対応 ──────────────────────────────────────── 住友生命｜ 横ばい ｜純増 ｜外債を純増 ｜ ｜平準的な購入額からは減額｜米債利回り上昇局面で ｜ ｜ ｜積極投資 ──────────────────────────────────────── 三井生命｜ 微減 ｜１０００億円規模で増加 ｜ヘッジ外債は数百億円増 ｜ ｜ ｜オープン外債も増加 ──────────────────────────────────────── 朝日生命｜横ばいからやや微減 ｜横ばい、低金利環境下では｜欧米債中心に数百億円増 ｜銘柄入れ替えを実施 ｜投資抑制 ｜ヘッジ比率は９割基本 ──────────────────────────────────────── 大同生命｜内外株式合算して ｜横ばい ｜外債は増加方向、 ｜横ばい ｌデュレーション伸ばす予定｜基本的に為替ヘッジ付き ──────────────────────────────────────── 太陽生命｜市場動向を見ながら、｜デュレーション維持 ｜残高ベースで横ばい想定 ｜多少増やす程度 ｜残高ベースで横ばい想定 ｜ヘッジ比率は若干低下 ｜ ｜ ｜させる可能性も ──────────────────────────────────────── 富国生命｜１００億円積み増し ｜１００億円積み増し ｜外債３００億円積み増し ｜ ｜金利や流動性次第で変更も｜外株１００億円積み増し ──────────────────────────────────────── 三井住友｜純投資としては ｜円金利資産への投資が柱 ｜外債、外株は微増にとど ｜持たない ｜ ｜まる ──────────────────────────────────────── 損保ジャ｜削減スタンス ｜ＡＬＭ対応で必要分だけ積｜数百億円規模の投資検討 ｜ ｜み増す ｜相場次第で機動的に対応 ──────────────────────────────────────── ：損保ジャは損害保険ジャパン・日本興亜損害保険 (金融マーケットチーム)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文