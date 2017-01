米金融・債券市場＝利回り低下、弱い指標とショートカバーが支援

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時10分 102*28.00=3.4693% 前営業日終盤 102*13.50=3.4934% 10年債 米東部時間16時09分 100*16.50=2.6896% 前営業日終盤 100*10.50=2.7114% 5年債 米東部時間16時09分 99*18.25=1.7161% 前営業日終盤 99*15.75=1.7327% 2年債 米東部時間14時54分 99*27.75=0.4418% 前営業日終盤 99*30.25=0.4034% 23日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。弱い経済指標を受けて逃避 買いが膨らんだほか、ショートカバーの動きも追い風となった。 午後終盤の取引で、10年債 は11/32高。利回りは2.69%と、 前日の2.726%から低下した。 Tボンド先物6月限 は17/32高の134─15/32。 Tノート先物6月限 は10.50/32高の123─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-4.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (unch)