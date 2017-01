UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、弱い指標とショートカバーが支援

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*25.00=3.4743% 前営業日終盤 102*13.50=3.4934% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.6932% 前営業日終盤 100*10.50=2.7114% 5年債 米東部時間17時05分 99*17.50=1.7211% 前営業日終盤 99*15.75=1.7327% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.50=0.4457% 前営業日終盤 99*30.25=0.4034% 23日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。弱い経済指標を受けて逃避 買いが膨らんだほか、ショートカバーの動きも追い風となった。 3月の米新築1戸建て住宅販売統計(季節調整済み)は前月比14.5%減の年率3 8万4000戸と、2カ月連続で減少し、昨年7月以来8カ月ぶりの低水準をつけた。 4月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は55.4と、前月の55.5 から小幅低下。市場予想の56.0も下回った。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は新築1戸建て販売について「異例の寒波が襲ったのは初冬であり、天候のせいはできな い」と指摘した。 一部では、米景気が厳冬の影響から立ち直り、経済活動の改善を示す指標が続くとの 見方が出ていた。 市場関係者によると、前週のウクライナをめぐる4者合意を受けた緊張緩和で米国債 は売られていたが、ここにきてショートカバーの動きが出た。4者合意による事態改善は 限定的としてウクライナ情勢に関する懸念が再燃しており、逃避買いを支援しているとい う。 350億ドルの5年債入札後も、国債価格は高値水準を維持した。5年債入札の応札 倍率は2.79倍と、12カ月平均の2.65倍を上回った。 外国中銀や他の間接入札者の落札比率は44.93%と、12カ月平均の45.63 %近辺だった。 24日には290億ドルの7年債入札が実施される。 午後終盤の取引で、10年債 は11/32高。利回りは2.69%と、 前日の2.726%から低下した。 30年債 は20/32高。利回りは3.47%、前日は3.5%だった 。 5年債 は5/32高。利回りは1.71%と、前日の1.75%から低下 した。 FRBはこの日、2021年8月─2024年2月に償還を迎える国債を22億80 00万ドル買い入れた。 Tボンド先物6月限 は17/32高の134─15/32。 Tノート先物6月限 は10.50/32高の123─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-4.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (unch)